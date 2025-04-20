Nesine 3. Lig 29. Hafta Sonuçları

Futbolda Nesine 3. Lig'in 29. haftası, bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Kemerkent Bulvarspor-23 Elazığ FK: 0-0
Kırşehir Futbol SK- Artvin Hopaspor: 1-0
Bursaspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 4-1
Belediye Kütahyaspor- Karşıyaka: 3-2
Silifke Belediyespor- Düzce Cam Düzcespor: 1-2
HG Hospital Kahramanmaraşspor- Tokat Belediye Plevnespor: 0-0
Anadolu Üniversitesi-Ergene Velimeşespor: 2-0
Kuşadasıspor-Muşspor: 0-1
2. Grup
Adıyaman FK-Beykoz İshaklıspor: 0-3 (Hükmen)
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor- Nevşehir Belediyespor: 9-0
Silivrispor-Muğlaspor: 0-4
Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Yurt Et Amasyaspor: 3-3
Uşakspor-Smart Holding Çayelispor: 2-0
Fatsa Belediyespor-Tire 2021 FK: 1-4
Türkmetal 1963 Spor-Etimesgutspor: 3-0
İnegöl Kafkasspor- Balıkesirspor: 4-0
3. Grup
Çorluspor 1947-52 Orduspor FK: 0-0
Alanya 1221 Futbol SK-Osmaniyespor FK: 6-2
Çankayaspor- Bayburt Özel İdarespor: 4-1
Aliağa Futbol- Yozgat Belediyesi Bozokspor: 5-2
Pazarspor-1923 Mustafakemalpaşaspor: 2-1
Viranşehir Belediyespor- Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-1
Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor- Küçükçekmece Sinopspor: 1-0
Karabük İdmanyurduspor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 1-1
4. Grup
Büyükçekmece Tepecikspor-Kolibri Ağrı 1970 Spor: 0-1
Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol SK-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-3
Polatlı 1926 Spor- Kırıkkale FK: 1-2
Bursa Nilüfer Futbol SK-Zonguldakspor: 0-1
İzmir Çoruhlu FK-Sebat Gençlikspor: 2-3
Niğde Belediyespor-7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar: 1-3
Orduspor 1967- Denizlispor: 1-0
Edirnespor- Mardin 1969 Spor: 2-5
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