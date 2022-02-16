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Nevşehirli 8 sporcu Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan madalya ile döndü - Son Dakika

Nevşehirli 8 sporcu Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan madalya ile döndü

16.02.2022 17:40
Nevşehirli 8 sporcu Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan madalya ile döndü

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda farklı kategorilerde 8 madalyanın sahibi oldu.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda farklı kategorilerde 8 madalyanın sahibi oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyona, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi.

Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenen şampiyonaya 3 bin 158 sporcu katıldı.

Milli takım seçmelerinin de yapıldığı yarışlarda, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 33 sporcu ile katılım sağladı.

Şampiyonada, büyükler kategorisinde 4, yıldızlar ve minikler kategorilerinde de ikişer sporcu başarı elde ederek madalya aldı.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, antrenör Mustafa Çetinkaya ve sporcuları tebrik etti.

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Türkiye, Antalya, Kung Fu, Wushu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Nevşehirli 8 sporcu Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan madalya ile döndü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Nevşehirli 8 sporcu Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan madalya ile döndü - Son Dakika
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