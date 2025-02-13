Neymar 11.345 saat oyun oynadı - Son Dakika
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Spor

Neymar 11.345 saat oyun oynadı

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Brezilyalı futbol yıldızı Neymar'ın Counter-Strike 2'ye olan ilgisi tartışma konusu oldu. Yıldız oyuncunun, popüler FPS oyununda tam 11.345 saat geçirdiği ortaya çıktı. Bu süre, kesintisiz olarak bir yıldan fazla oyun oynamaya eş değer. Neymar'ın Barcelona'da oynadığı dönemde resmi maçlarda toplam 256 saat süre alması, onun CS2'de geçirdiği sürenin oldukça altında kalıyor.

13.02.2025 14:49
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Neymar'ın Counter-Strike 2'de 11.345 saat geçirdiği ortaya çıktı. Bu süre, bir yıldan fazla kesintisiz oyun oynamaya eş değer, yıldız oyuncunun oyun tutkusu tartışma konusu oldu.

Brezilyalı futbol yıldızı Neymar'ın Counter-Strike 2'ye olan ilgisi şaşırtıcı boyutlara ulaştı. Yıldız oyuncunun, popüler FPS oyununda tam 11.345 saat geçirdiği ortaya çıktı. Bu süre, kesintisiz olarak bir yıldan fazla oyun oynamaya eş değer.

OYUNDA 11.345 SAAT, BARCELONA'DA 256 SAAT OYNADI

Futbol kariyeri boyunca sahada da önemli anlara imza atan Neymar, Barcelona'da oynadığı dönemde resmi maçlarda toplam 256 saat süre almıştı. Bu rakam, onun CS2'de geçirdiği sürenin oldukça altında kalıyor.

Son zamanlar sahada fazla aktif olmasa da sanal dünyada aşırı aktif olan Neymar, Counter-Strike'a olan tutkusuyla sık sık gündeme geliyor. Brezilyalı yıldız, e-spor dünyasına ilgisini gizlemiyor ve profesyonel oyuncularla birlikte yayınlar yaparak oyun camiasında da adından söz ettiriyor.

Neymar 11.345 saat oyun oynadı

Counter-Strike 2, Barcelona, Futbol, Neymar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neymar 11.345 saat oyun oynadı - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • AlexArda:
    Buranın kadrolu mllari çelik kapkacağıyla oe ferhat buraya nasıl yorum yapmamış hayret 15 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    alexarda sende oe ladı varmı burda başka bi sor bakalım 1 2 Yanıtla
  • Ahmet Avsar:
    Kaç fps alıyo acaba ? 2 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    napalım Şimdi Dünya bitmiş 0 2 Yanıtla
  • MAG:
    4 yıl boyunca Barçada oynamış, ne yapacaktı? saat başı maç mı yapacaktı? Boş bir kıyaslama. 1 1 Yanıtla
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