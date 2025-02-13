Neymar 11.345 saat oyun oynadı

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Yeni transfer bir dakika bile oynamadan gitti

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Neymar'ın Counter-Strike 2'de 11.345 saat geçirdiği ortaya çıktı. Bu süre, bir yıldan fazla kesintisiz oyun oynamaya eş değer, yıldız oyuncunun oyun tutkusu tartışma konusu oldu.

Brezilyalı futbol yıldızı Neymar'ın Counter-Strike 2'ye olan ilgisi şaşırtıcı boyutlara ulaştı. Yıldız oyuncunun, popüler FPS oyununda tam 11.345 saat geçirdiği ortaya çıktı. Bu süre, kesintisiz olarak bir yıldan fazla oyun oynamaya eş değer.

OYUNDA 11.345 SAAT, BARCELONA'DA 256 SAAT OYNADI

Futbol kariyeri boyunca sahada da önemli anlara imza atan Neymar, Barcelona'da oynadığı dönemde resmi maçlarda toplam 256 saat süre almıştı. Bu rakam, onun CS2'de geçirdiği sürenin oldukça altında kalıyor.

Son zamanlar sahada fazla aktif olmasa da sanal dünyada aşırı aktif olan Neymar, Counter-Strike'a olan tutkusuyla sık sık gündeme geliyor. Brezilyalı yıldız, e-spor dünyasına ilgisini gizlemiyor ve profesyonel oyuncularla birlikte yayınlar yaparak oyun camiasında da adından söz ettiriyor.