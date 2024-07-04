Nice, Tanguy Ndombele'yi kadrosuna kattı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nice, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Tanguy Ndombele'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Galatasaray'ın geçen sezon İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan kiraladığı Ndombele, sergilediği performansla beklentileri karşılayamamıştı.
Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 6'sı ilk 11'de olmak üzere 26 maça çıkmıştı.
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