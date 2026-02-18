Nicolo Melli Ameliyat Oldu

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan oyuncusu Nicolo Melli, sağ ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Melli'nin dün oynanan Safiport Erokspor karşılaşmasında sakatlandığı hatırlatılarak, "Sporcumuzun Ataşehir Medicana Hastanesi'nde yapılan kontrollerinde tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Deneyimli sporcumuz planlanan tedavi süreci kapsamında bugün başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Nicolo Melli'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.