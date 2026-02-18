Nicolo Melli Ameliyat Oldu - Son Dakika
Nicolo Melli Ameliyat Oldu

18.02.2026 21:00
Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Melli, ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdi.

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan oyuncusu Nicolo Melli, sağ ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Melli'nin dün oynanan Safiport Erokspor karşılaşmasında sakatlandığı hatırlatılarak, "Sporcumuzun Ataşehir Medicana Hastanesi'nde yapılan kontrollerinde tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Deneyimli sporcumuz planlanan tedavi süreci kapsamında bugün başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Nicolo Melli'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA

