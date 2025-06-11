Niğde\'de Modern Stadyum Açılıyor

Niğde, spor altyapısını güçlendirecek modern stadyumun açılışı için gün sayıyor.

2021 yılının Mayıs ayında yıkımı gerçekleştirilen eski stadyumun yerine inşa edilen yeni stadyum inşaatında sona gelindi.

Yalnızca futbol değil, farklı branşlardaki sporcular için de hizmet verecek şekilde çok amaçlı olarak tasarlanan, 2022 yılı Kasım ayında inşaatına başlanılan stadyum, 7 bin 500 seyirci kapasitesine sahip olacak.

Stadyumun şantiye şefi ve inşaat mühendisi Selim Mızrak, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, yapının depreme dayanıklı, kaliteli malzemelerle inşa edildiğini ve tüm detaylarının geleceğe dönük olarak planlandığını belirtti.

Mızrak, " Stadyumda 8500 metrekare çim alanı bulunuyor. Oyun sahası ölçüleri uluslararası standartlara uygun, Süper Lig seviyesinde maçlara ev sahipliği yapabilecek düzeyde uygulandı. 6000 metrekarelik alanda 6 kulvarlı atletizm pisti yer alıyor ve bu pistte uluslararası düzeyde koşular gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, 3000 metrekare sentetik çalışma alanı ve 10.000 metrekare kapalı tribün alanı yer alıyor" dedi.

İçerisinde 2 spor salonu, 4 soyunma odası, 650 kişilik protokol tribünü, canlı yayın odası ve basın tribünü bulunan stadyum, yaklaşık 700-800 araçlık otopark kapasitesine sahip olacak. - NİĞDE