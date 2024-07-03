Niğde'de Vatandaşlar Türkiye-Avusturya Maçını Dev Ekrandan İzledi - Son Dakika
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Niğde'de Vatandaşlar Türkiye-Avusturya Maçını Dev Ekrandan İzledi

Niğde\'de Vatandaşlar Türkiye-Avusturya Maçını Dev Ekrandan İzledi

Niğde Belediyesi'nin Ömer Halisdemir Meydanı'na kurduğu dev ekrandan Türkiye-Avusturya maçını izleyen vatandaşlar, Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile birlikte çeyrek final heyecanını yaşadı. Niğde Belediyesi, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi Türkiye-Avusturya maçı için de dev ekran kurdu.

03.07.2024 15:34  Güncelleme: 15:36
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Niğde'de vatandaşlar, Türkiye- Avusturya maçını, Niğde Belediyesi'nin Ömer Halisdemir Meydanı'na kurduğu dev ekrandan izledi.

Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir de çeyrek final heyecanını vatandaşlarla birlikte yaşadı. Niğde Belediyesi, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye- Çekya maçında olduğu gibi Türkiye -Avusturya maçı içinde Ömer Halisdemir Meydanı'na dev ekran kurdu. Karşılaşmayı Milli Takım Forması giyen Niğde Valisi Cahit Çelik ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de vatandaşlarla birlikte dev ekrandan izledi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, karşılaşma öncesinde dev ekranın önündeki platforma çıkarak meydanı dolduran coşkulu kalabalığına hitap etti. Konuşmasına, "Bugün yine meydanlardayız, İnşallah bizi zafer gecesi bekliyor" diye başlayan Başkan Özdemir, "Bugün Niğde olarak tek yürek olduk. Türkiye olarak tek yürek olduk. Dünyanın neresinde Türk varsa şu anda hepsi tek yürek. Biz bir ve beraber olduğumuz zaman, o dualarla buluştuğumuz zaman neler yapabileceğimizi herkes biliyor. Birlikteliğin rahmetinden her zaman faydalandık. Çekya maçını hep birlikte izledik ve bize uğurlu geldi ki Çekya'yı yenmiştik. İnşallah bugünde böyle buradan güçlü bir ses yollayarak dualarımızla birlikte Avusturya'yı da geçerek finale çıkacağız. Önümüzde uzun bir yol var. İnşallah bu uzun yolda şans yanımızda olsun" dedi.

Niğde Belediyespor'a destek çağrısı

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, konuşmasında bu sezon 3. Lig'de mücadele edecek olan Niğde Belediyespor için de destek istedi. Başkan Özdemir, "Niğde'miz açısından da zaferlerle dolu bir yıl oldu. Niğde Belediyesporumuz 3. Lige yükseldi. Yeni sezon için güzel transferlerimiz var; halkımızdan, vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. Özellikle iş adamlarımızdan destek bekliyoruz" diye konuştu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de karşılaşmanın ardından oyun havaları eşliğinde, vatandaşlarla birlikte göbek atarak, Milli Takımımızın çeyrek finale kalmasının sevincini yaşadı.

Çeyrek finale kalan ay-yıldızlı ekibimizi tebrik eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 6 Temmuz'da Hollanda ile yarı finale yükselmek için karşı karşıya gelecek olan millilerimize başarı diledi.

Türkiye Hollanda maçı dev ekranda izlenecek

Milli Takıma destek vermek için Ömer Halisdemir Meydanı'nı hınca hınç dolduran vatandaşlara da teşekkür eden Başkan Özdemir, 6 Temmuz Cumartesi günü Türkiye- Hollanda arasında oynanacak çeyrek final maçı için de Ömer Halisdemir Meydanı'na dev ekran kuracaklarını açıkladı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Niğde'de Vatandaşlar Türkiye-Avusturya Maçını Dev Ekrandan İzledi - Son Dakika

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