Niğde\'nin Boks Başarısı

Ordu'da 20-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası'nda Niğde'yi temsil eden genç sporcular, elde ettikleri derecelerle gurur kaynağı oldu.

Farklı kategorilerde ringe çıkan Niğdeli boksörler, şampiyonadan üç madalya ile döndü. 48 kiloda mücadele eden Gökçe Daban Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, 52 kiloda Hayrunnisa Turgut ve 79 kiloda Zehra Ünlü Türkiye üçüncüsü oldu.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada derece elde eden sporcular ve bu başarılarda katkısı olan antrenör Abdurrahman Özben başarılarından dolayı tebrik edildi. - NİĞDE