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Nilüfer'de sevgiyle yürüdüler - Son Dakika

Nilüfer'de sevgiyle yürüdüler

13.02.2022 12:49
Nilüfer'de sevgiyle yürüdüler

Nilüfer Belediyesi, Mysia Yolları Doğa Yürüyüşü'nü bu kez 'Sevgililer Günü'ne özel düzenledi.

Nilüfer Belediyesi, Mysia Yolları Doğa Yürüyüşü'nü bu kez 'Sevgililer Günü'ne özel düzenledi. 'Kalp kalbe doğa yürüyüşü' temasıyla düzenlenen yürüyüşe katılanlar adımlarını aşkla attı.

Nilüfer Belediyesi'nin doğa, tarih ve kültür rotalarını içeren Mysia Yolları'nda bu kez 14 Şubat Sevgililer Günü için yürüyüş düzenlendi. Sabah erken saatlerde Maksempınar Mahallesi'nde başlayan yürüyüşe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ile çok sayıda doğa tutkunu katıldı.

Maksempınar- Akçalar arasında bulunan 9 kilometrelik 'T5 Trans Mysia Parkuru'nda yürüyenler doğanın eşsiz güzelliğinde romantik anlar yaşadılar. Maksempınar ve bölge hakkında bilgilendirilen katılımcılar, hem spor yaptı, hem de doğanın tadını çıkardı.

Sevgililer Günü'ne adanan etkinliğe dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, "Her zaman sevgiyle güzel günlerde yürüyelim. Herkesin bu özel gününü kutluyorum. Sevgi dolu sağlıklı daha nice etkinliklerde buluşalım. Bu yürüyüşe katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - BURSA

Nilüfer'de sevgiyle yürüdüler
Nilüfer'de sevgiyle yürüdüler
Nilüfer'de sevgiyle yürüdüler

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nilüfer belediyesi, Sevgililer Günü, Kalp, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nilüfer'de sevgiyle yürüdüler - Son Dakika Spor


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