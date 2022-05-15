Nişan merasimine şampiyonluğu kutlayarak geldiler - Son Dakika
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Nişan merasimine şampiyonluğu kutlayarak geldiler

15.05.2022 22:48
Nişan merasimine şampiyonluğu kutlayarak geldiler

Zonguldaklı genç çift Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrasında gerçekleştirilen tören ile nişanlandı.

Zonguldaklı genç çift Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrasında gerçekleştirilen tören ile nişanlandı.

Aslen Trabzonlu olan Tanem Küçük'ün isteği üzerine çift nişan merasiminin gerçekleştirileceği alana Türk Bayrağı ve Trabzonspor bayrağı ile geldi. Tanem Küçük ve Fatih Mert Demir'in ilk dans müziği ise Trabzonspor için yazılan Özkan Meydan'ın seslendirdiği 'Yarınlara Güleceğiz' isimli parça oldu. Genç çift nişan merasimi alanına gelirken marş ile birlikte gelmesi misafirler arasında heyecanla karşılandı. Bayraklar ile yürüyen tanem ve Mert Fatih nişana gelen misafirlerini ise bayraklar ile selamladı.

"Böyle anılsın istedik"

Nişan merasimine ilişkin değerlendirmede buluna Tanem Küçük, "Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrası böyle bir konsept düşündük. Gerçekten biz de büyük heyecan duyduk. Uzun zamandır beklediğimiz şampiyonluğun ardından kendi mutluluğumuzu da böyle perçinlemek istedik. Misafirlerimiz de çok beğendiler. Unutamayacağımız günümüzün unutulmayacak şampiyonluk ile anılmasını istedik. Umarım şampiyon takımımızın başarıları devam eder" İfadelerini kullandı. - ZONGULDAK

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Türk Bayrağı, Trabzonspor, Fatih Mert, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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