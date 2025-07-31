Nuno da Costa'nın İlk Gol Sevinci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Nuno da Costa'nın İlk Gol Sevinci

31.07.2025 23:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'in Nuno da Costa'sı, Cherno More'yi 4-0 yendikleri maçta ilk golünü attı.

Başakşehirli futbolcu Nuno da Costa, turuncu-lacivertlilerde ilk golünü attığı için mutluluğunu dile getirerek, "Umarım daha fazla gol atmak için şansım olur" dedi.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Başakşehir sahasında mücadele ettiği Bulgaristan temsilcisi Cherno More takımını 4-0'lık skorla yendi ve tur atlayan taraf oldu. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan turuncu-lacivertli futbolcu Nuno da Costa, "Deplasmanda iyi bir sonuç aldık ve bunun farkındaydık. Tek yapmamız gereken buraya gelip başladığımız işi bitirmekti. Takım, maça çok iyi başladı. Bundan sonraki aşamaya bakmamız lazım" şeklinde konuştu.

Başakşehir'de ilk golünü attığının hatırlatılması üzerine Yeşil Burun Adalı futbolcu, harika hissettiğini söyleyerek, "Bence takım harika oynadı. Ben de ilk golümü attığım için mutluyum. Umarım daha fazla gol atmak için şansım olur" diye konuştu.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda karşılaşacakları Norveç ekibi Viking hakkında da konuşan Nuno da Costa, "Çok zor bir karşılaşma olacak. UEFA Konferans Ligi'nde her karşılaşma zor olacak. Her müsabaka bizim için bir savaş gibi. Umarım orada da güzel bir sonuç alırız" açıklamasında bulundu.

Başakşehir'de çok iyi karşılandığını aktaran da Costa, "Buraya adapte olmak kolay oldu. Şimdi sahada birbirimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Bunu da başardığımız zaman çok güzel olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Başakşehir, Konferans, Norveç, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nuno da Costa'nın İlk Gol Sevinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
Maden işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi Maden işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
40’tan fazla ilin jandarma komutanı değişti 40'tan fazla ilin jandarma komutanı değişti
Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı Yaptığıyla yine gönülleri fethetti Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı! Yaptığıyla yine gönülleri fethetti
AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı Diyarbakır’da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır'da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
İsrail, KKTC’ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
Kuruluş Osman’da yeni dönem Orhan Bey’i canlandıracak isim belli oldu Kuruluş Osman'da yeni dönem! Orhan Bey'i canlandıracak isim belli oldu
Karşılamaya damga vuran an Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti Karşılamaya damga vuran an! Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti

23:04
THY’den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
THY'den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
10:01
Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın baldızı da gözaltına alındı
Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı da gözaltına alındı
09:46
Yıldız futbolcunun cinsel organını köpek ısırdı
Yıldız futbolcunun cinsel organını köpek ısırdı
09:44
Sürücüler dikkat Eski ehliyet yenileme ve MTV ödemelerinde bugün son gün
Sürücüler dikkat! Eski ehliyet yenileme ve MTV ödemelerinde bugün son gün
09:39
Mehmetçik orman yangınlarına karşı nöbette Ağır silahlarla devriye attılar
Mehmetçik orman yangınlarına karşı nöbette! Ağır silahlarla devriye attılar
09:35
Meteoroloji uzmanı tarih verdi İstanbul için sağanak uyarısı
Meteoroloji uzmanı tarih verdi! İstanbul için sağanak uyarısı
09:26
Fenerbahçe’nin yıldızları maç içinde birbirine girdi
Fenerbahçe'nin yıldızları maç içinde birbirine girdi
09:24
Bahçeli’nin araba hediye ettiği isim zorda Konkordato ilan etti
Bahçeli'nin araba hediye ettiği isim zorda! Konkordato ilan etti
09:20
Şaka ölümle bitti 12 yaşındaki çocuğun kaçış anları kamerada
Şaka ölümle bitti! 12 yaşındaki çocuğun kaçış anları kamerada
09:03
Bu kadarını kimse beklemiyordu Şeyma Subaşı ağlayarak anlattı
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Şeyma Subaşı ağlayarak anlattı
08:54
Karşılamaya damga vuran an Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti
Karşılamaya damga vuran an! Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti
08:32
Kuruluş Osman’da yeni dönem Orhan Bey’i canlandıracak isim belli oldu
Kuruluş Osman'da yeni dönem! Orhan Bey'i canlandıracak isim belli oldu
08:25
İsrail, KKTC’ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
08:16
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 00:08:23. #7.12#
SON DAKİKA: Nuno da Costa'nın İlk Gol Sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.