Nurcan Dokan Balkan Şampiyonu

Spor

28-29 Kasım 2024 tarihlerinde Romanya 'da düzenlenen 24. Balkan Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden sporcu Nurcan Dokan şampiyon oldu.

Tekwando Kayseri İl sorumlusu Özben Şimşek yaptığı açıklamasında; "Ülkemizi, ilimizi ve bayrağımızı en güzel şekilde temsil ederek şampiyon olan Nurcan Dokan kardeşimizi ve antrenörümüz Yıldırım Köse hocamızı kutluyor başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ