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Nuri Şahin, Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü olarak göreve başlıyor - Son Dakika
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Nuri Şahin, Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü olarak göreve başlıyor

Alman ekibi Borussia Dortmund, Antalyaspor'da teknik direktörlük görevini bırakan Nuri Şahin'in, Teknik Direktör Edin Terzic'in teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alacağını duyurdu. Şahin'in yanı sıra Sven Bender de Terzic'in yardımcı antrenörleri arasında yer alacak.

Nuri Şahin, Borussia Dortmund\'un yardımcı antrenörü olarak göreve başlıyor
29.12.2023 - 16:06,
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Alman ekibi Borussia Dortmund, Antalyaspor'da teknik direktörlük görevini bırakan Nuri Şahin'in, Teknik Direktör Edin Terzic'in teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alacağını açıkladı.

Borussia Dortmund'da Teknik Direktör Edin Terzic'in yardımcı antrenörü Armin Reutershahn'ın kendi isteği ile görevinden ayrıldı. Reutershahn'ın görevi bırakmasının ardından Dortmund temsilcisi, Antalyaspor'da teknik direktörlük görevini bırakan Nuri Şahin'in Terzic'in yardımcı antrenörü olarak göreve getirildiğini resmi internet sitesinden açıkladı. Terzic'in ekibinde Nuri Şahin'in yanı sıra Sven Bender'in de görev alacağı ifade edildi. Borussia Dortmund'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Borussia Dortmund 2024 yılı öncesi teknik kadrosunda değişiklik yaptı. Nuri Şahin ve Sven Bender, Teknik Direktör Edin Terzic'in yardımcı antrenörleri olarak görev yapacak" denildi.

Nuri Şahin, 2021-2022 sezonundan bu yana Antalyaspor'un başında görev alıyordu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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