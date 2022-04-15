Nuri Şahin'i hoca adayı ilan eden Galatasaray'a şaşırtan cevap - Son Dakika
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Nuri Şahin'i hoca adayı ilan eden Galatasaray'a şaşırtan cevap

15.04.2022 15:05

Antalyaspor, Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ün, "Hoca adaylarımız Nuri Şahin ve Okan Buruk" açıklaması hakkında açtı ağzını yumdu gözünü. Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Hiçbir değerimizin seçim malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadesi kullanıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalya spor, Galatasaray'a çok sert cevap verdi. Başkan adayı Metin Öztürk üstünden Galatasaray ve diğer kulüplere gönderme yapıldı.

İşte Antalyaspor'un açıklaması:

"SEÇİM MALZEMESİ"

"Nuri Şahin ile aramızda 5 yıllık sözleşme mevcuttur. Vizyonumuz Nuri Şahin ile kulübün geleceğini de inşa etmektir. Metin Öztürk'ün ifadeleri, spor etiğinin tamamen dışında bir açıklamadır. Hiçbir değerimizin başka bir kulüp tarafından seçim malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz.

"ETİK DIŞIDIR"

Galatasaray'ın başkan namzeti Metin Öztürk'ün "Sezon sonunda Nuri Şahin ile görüşürüz" ifadeleri, spor etiğinin tamamen dışında bir açıklamadır.

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Galatasaray'da seçimi kazanması durumunda Metin Öztürk, görüşeceği hocayı açıkladı! Galatasaray'da seçimi kazanması durumunda Metin Öztürk, görüşeceği hocayı açıkladı! Antalyaspor: 'Nuri Şahin ile aramızda 5 yıllık sözleşme mevcuttur. Antalyaspor: 'Nuri Şahin ile aramızda 5 yıllık sözleşme mevcuttur.

Metin Öztürk, Antalyaspor, Galatasaray, Nuri Şahin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nuri Şahin'i hoca adayı ilan eden Galatasaray'a şaşırtan cevap - Son Dakika


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