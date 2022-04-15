Nuri Şahin'i hoca adayı ilan eden Galatasaray'a şaşırtan cevap - Son Dakika

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalya spor, Galatasaray'a çok sert cevap verdi. Başkan adayı Metin Öztürk üstünden Galatasaray ve diğer kulüplere gönderme yapıldı.

İşte Antalyaspor'un açıklaması:

"SEÇİM MALZEMESİ"

"Nuri Şahin ile aramızda 5 yıllık sözleşme mevcuttur. Vizyonumuz Nuri Şahin ile kulübün geleceğini de inşa etmektir. Metin Öztürk'ün ifadeleri, spor etiğinin tamamen dışında bir açıklamadır. Hiçbir değerimizin başka bir kulüp tarafından seçim malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz.

"ETİK DIŞIDIR"

Galatasaray'ın başkan namzeti Metin Öztürk'ün "Sezon sonunda Nuri Şahin ile görüşürüz" ifadeleri, spor etiğinin tamamen dışında bir açıklamadır.