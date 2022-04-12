Nusaybinli basketbolcular Türkiye finallerine kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Nusaybinli basketbolcular Türkiye finallerine kaldı

12.04.2022 10:32
Nusaybinli basketbolcular Türkiye finallerine kaldı

Mardin'in Nusaybin Gazi Anadolu Lisesi Basketbol Genç Kızlar Takımı, Diyarbakır'da yapılan Yarı Final maçında şampiyon olarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Mardin'in Nusaybin Gazi Anadolu Lisesi Basketbol Genç Kızlar Takımı, Diyarbakır'da yapılan Yarı Final maçında şampiyon olarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

2021 - 2022 Okul Sporları Basketbol Genç B Kızlar Kategorisinde mücadele eden Nusaybin Gazi Anadolu Lisesi Takımı ilçe, il ve bölge şampiyonasından sonra Diyarbakır'da yapılan Yarı Finallerine katıldı. Burada da büyük başarı gösteren Nusaybin Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Öğrencilerin başarısı ilçede ve eğitim camiasında büyük sevince neden oldu. Okul Müdürü Aziz Çiçek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, antrenör Yusuf Harman ve öğrencileri tebrik ederken, İlçe Kaymakamı Ercan Kayabaşı da sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı. - MARDİN

Nusaybinli basketbolcular Türkiye finallerine kaldı
Nusaybinli basketbolcular Türkiye finallerine kaldı

YORUMLAR
500
Bağlar'ın filenin sultanları Diyarbakır'ın gururu oldu Bağlar'ın filenin sultanları Diyarbakır'ın gururu oldu Türkiye Şampiyonasında Nevşehir'i temsil edecekler Türkiye Şampiyonasında Nevşehir'i temsil edecekler

Anadolu Lisesi, Diyarbakır, Nusaybin, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nusaybinli basketbolcular Türkiye finallerine kaldı - Son Dakika


Son Dakika
11:05 Tedirgin eden görüntü! Her yıl pembe olan Küçük göl bu yıl kahverengi oldu
11:00 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açmıştı! Rus editör artık Alman gazetesinde çalışacak
10:52 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek: Meğer yıllar önce o da dolandırılmış, bütün parasını kaptırmış
10:49 Çocuklarının çığlıklarına aldırış etmedi! Eşiyle tartışan adam aracını parçaladı
10:48 Boşandığı eşini önce vurup sonra tandırda yakmıştı! Müebbet hapis cezası verilen kadın, olayın ayrıntılarını anlattı
10:31 ABD'de feci olay! Okul servisi bekleyen çocuk köpek saldırısına uğradı
10:27 Victoria Beckham oğlunun düğünü için özel tasarlatmış! İşte o elbisenin detayları
10:09 Kuşadası'nda ihale yolsuzluğuna dikkat çeken yazar Ergun Poyraz saldırıya uğradı: Hayati tehlikesi devam ediyor
10:05 Bireysel borçlar ödenemez hale geldi: Kredi kartları patladı
10:05 AK Partili Şamil Tayyar'dan 50+1 eleştirisi: Siyasetin genetiğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:13:03. #1.11#
SON DAKİKA: Nusaybinli basketbolcular Türkiye finallerine kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement