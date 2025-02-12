Nwakaeme'nin Yaralanması

Spor

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Anthony Nwakaeme'nin sağ bacak alt arka adelesinde yaralanma tespit edildiğini bildirdi.

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, Nwakaeme'nin ikas Eyüpspor maçından sonra ağrı hissettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 23. haftasında ikas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak alt arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."