Nwakaeme: Şampiyon olmak isterim - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Nwakaeme: Şampiyon olmak isterim

Trabzonspor'un 2 yıllık sözleşme imzalayarak tekrar renklerine bağladığı Anthony Nwakaeme, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı açıklamada şampiyonluk isteğini dile getirdi. Nwakaeme, takıma katkı sağlayacak rekabetin önemine vurgu yaparken, teknik direktör Abdullah Avcı ile daha önce çalıştığını ve onun ne istediğini bildiğini belirtti. Ayrıca, Trabzonspor'u özlediğini ve milli takımı tebrik ettiğini ifade etti.

03.07.2024 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un 2 yıllık sözleşme imzalayarak tekrar renklerine bağladığı Anthony Nwakaeme, "Ben de yine şampiyon olmak isterim. 10 kez daha arka arkaya şampiyon olmak isterim. Fırsat olursa iki elimle bunu kucaklamak isterim." dedi.

Nwakaeme, yeni sezon hazırlıkları 2. etap çalışmaları kapsamında Macaristan'ın Szeged kentinde çalışmalarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Nijeryalı oyuncu, geldiği günden bu yana sürecin iyi geçtiğini belirterek, "Oyuncu arkadaşlarımla tanıştım, yeni katılanlar var. 2-3 arkadaşla daha önce oynamıştım, tanıyordum. Tanımadığım arkadaşlarımla dünkü idmanda tanışma fırsatım oldu. Gayet güzel geçti süreç." şeklinde konuştu.

Forma giydiği mevkide Trezeguet, Orsic gibi oyuncuların olmasını da değerlendiren Nwakaeme, "Böylesine rekabetler takımlar için faydalı olan, takıma katkı sağlayan rekabetler. Trezeguet, Orsic ve ben burada oynayabilecek kalitesini göstermiş oyuncularız. Rekabeti kendi açımızdan değil takım açısından değerlendiriyoruz. Trabzonspor'a artı sağlamak katkı sağlamak için bu rekabet olacak. Kendi rekabetimizden ziyade Trabzonspor'a katkı sağlayacak bir rekabet olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

"Kendimi aynı değerlendiriyorum"

Nwakaeme, daha önce forma giydiği Suudi Arabistan takımı ile Trabzonspor arasında farkın bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Ben nereye gidersem gideyim futbolu sadece futbol olarak görüyorum. Burası ile orası arasında şöyle fark var. Trabzonspor'dan ayrıldığımda şampiyon olan takımdan ayrılmıştım topa hükmeden, hakimeyet olan takımdan oraya gittim. Ülkenin en iyi takımlarından biri değildi. Savunma defans ağırlıklı oynayan takımdı, santrfor oynadığım için biraz farklı tarzdı. Ordaki hocalarıma başkanıma orda geçirdiğim süreç için teşekkür ediyorum. Futbol açısından böyle fark vardı. Fark olarak bunu görüyorum. Kendimi gittiğim dönemle aynı olarak değerlendiriyorum."

Ne zaman hazır olacağına ilişkin bir soruya Nwakaeme, "Hazır olmak için tam tarih vermek kolay değil. Gün gün bakıp kontrol edeceğiz durumu. Böyle durumlarda hocalarımızla, kendi vücudunuzla konuşursunuz. Gün gün bakıyorum. Bugün takımla başlayıp nasıl gideceğine bakacağız. Hocalarla görüşüp ne zaman hazır olacağımızı değerlendireceğiz." şeklinde yanıt verdi.

Nwakaeme, Trabzonspor'un şampiyonluk şansına ilişkin de "Herkes şampiyon olmak ister. Herkes bunun için mücadele eder. Ben de yine şampiyon olmak isterim. 10 kez daha arka arkaya şampiyon olmak isterim. Fırsat olursa iki elimle bunu kucaklamak isterim. Hiçbir şey imkansız değil. Herkesin hedefi şampiyonluk." diye konuştu.

-"Avcı, ne istediğini biliyor"

Teknik direktör Abdullah Avcı ile daha önce çalıştığını kaydeden Nijeryalı oyuncu, şöyle devam etti:

"Şampiyonluk senesi de birlikteydik. Hocamızı tanıyoruz. Ben şampiyonluk senesinden önce de tanımıştım. Kararlı bir hoca. Her zaman kazanmak isteyen ne istediğini bilen biri. Topa sahip olmak isteyen biri. Hocanız size ne istediğini söyler, uygulamaya çalışırsınız. Hocamı yakından tanıyoruz. Kendisinin ne isteyeceğini biliyorum, inanıyor, güveniyorum. Ondan öğrendiklerimizi uygulayıp tekrar başarılı olmaya çalışacağız."

Nwakaeme, Trabzon'dan ayrı kaldığında her şeyi özlediğini de belirterek, "Taraftarımızın statta çıkardığı o sesi özlediğimi söyleyebilirim. O atmosferi kazanma isteğini özledim. Bana Trabzon denildiğinde aklıma gelen ilk şey futbol. Ben de burada oynamayı özledim." ifadesini kullandı.

Dün A Milli Futbol Takımı'nın maçını izlemeye çalıştığını anlatan Nwakaeme, "Maçı açmaya çalıştım ama açamadım. Uğurcan'ı tebrik ediyorum, gayet iyi gidiyorlar, iyi turnuva çıkarıyorlar. Uğurcan özelinde milli takımı tebrik etmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Nwakaeme: Şampiyon olmak isterim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:52 Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:34 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat Hiç zam almayabilirler Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler
17:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah
17:29 Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
17:31 Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia’nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi
17:05 9. Yargı Paketi TBMM’de Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak 9. Yargı Paketi TBMM'de! Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
16:09 Boşanır boşanmaz Nez’le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
16:08 Skoruna kadar bildi Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu Skoruna kadar bildi! Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu
15:37 Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı
15:15 Amatör balıkçı baraj gölünde devasa balık yakaladı Amatör balıkçı baraj gölünde devasa balık yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 20:19:17. #1.11#
SON DAKİKA: Nwakaeme: Şampiyon olmak isterim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement