Okan Buruk, Gençlerbirliği karşısında 150. Süper Lig maçına 4 değişiklikle çıktı - Son Dakika
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Okan Buruk, Gençlerbirliği karşısında 150. Süper Lig maçına 4 değişiklikle çıktı

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Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşırken Barcelona maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekiple 150. Süper Lig maçına çıkan Okan Buruk'un ilk 11'inde Osimhen de ligde 3 maç sonra yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray, Barcelona maçına göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 yenildiği maçın ardından Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

Kasımpaşa maçında cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasını tamamlamasıyla Gençlerbirliği karşısında kulübedeki yerini aldı.

Sarı-kırmızılı ekiple 150. Süper Lig maçına çıkan Buruk, Barcelona karşılaşmasının ilk 11'ine göre biri zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Buruk; Ismail Jakobs, Rafael Leao, Yunus Akgün ve cezalı Lucas Torreira'nın yerine Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Gabriel Sara ve Leroy Sane'yi sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı takım, Eryaman Stadı'ndaki müsabakaya Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Sara, Sane, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'den oluşan ilk 11'le başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Jakobs, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Leao, Renato Nhaga ve Kazımcan Karataş yer aldı.

Dördüncü hafta mücadelesindeki İstanbul Başakşehir maçında sakatlanan Osimhen, Süper Lig'de 3 maç sonra ilk 11'e döndü. Sakatlığı sonrası Kasımpaşa maçının son bölümünde oynayan Nijeryalı golcü, hafta içinde Barcelona'ya karşı 90 dakika görev yaptı.

Sarı-kırmızılılarda Lemina da Osimhen gibi ligde 3 maç sonra 11'de maça başladı.

Uruguaylı Torreira'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Fransız Lesley Ugochukwu ve sakatlığı bulunan Fildişi Sahilli Wilfried Singo ise Ankara'ya getirilmedi.

Ev sahibi takımda Salih Uçan ilk kez 11'de

Gençlerbirliği'nin Alman teknik direktörü Bernd Storck, 2-2 biten Amed Sportif Faaliyetler maçına göre ilk 11'de bir değişikliğe gitti.

Storck, Abdurrahim Dursun'un yerine 11'de Salih Uçan'ı tercih etti. Beşiktaş'tan başkent ekibine gelen orta saha oyuncusu Salih, kırmızı-siyahlı formayla ilk kez 11'de maça başladı.

Başkent ekibi; İrfan Can Eğribayat, Fıratcan Üzüm, Metehan Baltacı, Dimitrios Goutas, Thalisson, Ousmane Diabate, Salih Uçan, Tiago Gouveia, Rafael Luis, Franco Tongya ve Pedro Mendes'ten oluşan 11'le sahaya çıktı.

Yağışa rağmen maça ilgi yoğun

Taraftarlar, yağışlı havaya rağmen 20 bin kapasiteli Eryaman Stadı'nda yapılan maça ilgi gösterdi.

Ligde 4 maçtır kazanamayan başkent ekibinin taraftarları, haftaya lider giren Galatasaray ile oynadıkları zorlu karşılaşmada stadı doldurarak takımlarını destekledi.

Kale arkası tribünlerinden biri, "dört büyükler"le yapılan maçlarda olduğu gibi tamamen rakip takım seyircisine açıldı. 5 bin civarında sarı-kırmızılı futbolsever maçı statta izledi.

Öte yandan, gün boyu başkentte etkili olan yağış nedeniyle karşılaşma öncesi saha çizgileri yenilendi.

Kaynak: AA
GençlerbirliğiGalatasarayOkan BurukFutbolSporSon Dakika

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