Okan Buruk'tan Üst Üste 3. Şampiyonluk - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Okan Buruk'tan Üst Üste 3. Şampiyonluk

Okan Buruk, Galatasaray ile üst üste 3. kez Süper Lig şampiyonu oldu, toplamda 4. şampiyonluğunu kazandı.

18.05.2025 21:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray ile üst üste 3. kez Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Başakşehir ile de 1 şampiyonluğunu bulunan Buruk, ligde toplamda 4 defa şampiyon olan 3. teknik adam oldu.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı Kayserispor'u 3-0 yenerek, sezonu şampiyon tamamladı. Böylece 2022 yılının yaz döneminde takımın başına geçen Teknik Direktör Okan Buruk da sarı-kırmızılılarla üst üste 3. kez şampiyon oldu. Başakşehir ile de 1 şampiyonluğunun bulunan Buruk, toplamdaki şampiyonluk sayısını 4'e çıkardı.

Rekor Fatih Terim'de

Süper Lig'de teknik direktör olarak en fazla şampiyonluğu, hepsi Galatasaray ile olmak üzere Fatih Terim yaşadı. Terim, 4 ayrı dönemde çalıştırdığı sarı-kırmızılılarla toplamda 8 kez mutlu sona ulaştı. Deneyimli çalıştırıcı, bu süreçte 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyon oldu.

Okan Buruk, ligde 4 şampiyonluk yaşayan 3. teknik direktör oldu

Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 4. şampiyonluğunu kazanan Okan Buruk, aynı zamanda Ahmet Suat Özyazıcı'yı yakaladı. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşadı. Buruk, böylece ligde 4. kez şampiyon olan 3. teknik adam oldu.

Buruk'un gözü, Fatih Terim'in rekorunda

Teknik Direktör Okan Buruk, art arda 3 defa şampiyonluk yaşayan 4. teknik adam oldu. Daha önce Brian Birch, Gordon Milne ve Fatih Terim, üst üste 3 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Lig tarihinde; Brian Birch, Galatasaray ile 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında, Gordon Milne, Beşiktaş ile 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında ve Fatih Terim de sarı-kırmızılılarla 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Okan Buruk, gelecek sezon da şampiyon olması durumunda üst üste 4 şampiyonluk kazanan Fatih Terim ile sayıları eşitleyecek.

Buruk, futbolculuk döneminde hepsi Galatasaray ile olmak üzere 7 kez ligde şampiyon oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ahmet Suat Özyazıcı, Trendyol Süper Lig, Fatih Terim, Galatasaray, Okan Buruk, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Üst Üste 3. Şampiyonluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Öğretmeni“ Down sendromlu Emircan’ı sandalyeden düşürdü "Öğretmeni" Down sendromlu Emircan'ı sandalyeden düşürdü
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi
Mazot akan yol piste döndü, vatandaş isyan etti: Gelen birbirine vurdu Mazot akan yol piste döndü, vatandaş isyan etti: Gelen birbirine vurdu
1,5 tonluk danasını satışa çıkardı İşte istediği fiyat 1,5 tonluk danasını satışa çıkardı! İşte istediği fiyat
Gaziantep’te fabrikada buhar kazanı patladı Yaralılar var Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri
Böyle bir şey mümkün mü Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin
İş yeri sahibi “Bir şey olmaz“ dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi İş yeri sahibi "Bir şey olmaz" dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi

21:44
Geceye damga vuran an Galatasaray’dan Jose Mourinho’ya olay gönderme
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme
21:23
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı
20:57
Süper Lig’den düşen üçüncü takım Sivasspor
Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor
20:56
Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
19:24
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
13:15
Galatasaray yeni Muslera’sını buldu
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
13:12
İstanbul Havalimanı’nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı
13:06
Arda Güler’in Galatasaray’a verdiği cevap ortaya çıktı
Arda Güler'in Galatasaray'a verdiği cevap ortaya çıktı
13:02
Galatasaray’ın efsaneleri Hagi ve Popescu İstanbul’da
Galatasaray'ın efsaneleri Hagi ve Popescu İstanbul'da
13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lozan tartışmasının terörsüz Türkiye ile ilgisi yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lozan tartışmasının terörsüz Türkiye ile ilgisi yok
13:01
’’Kasa’’ olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu’nu zora sokacak
''Kasa'' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak
12:47
Doktorla taksicinin yol kavgası cinayetle bitti
Doktorla taksicinin yol kavgası cinayetle bitti
12:38
Türkiye Kültür Yolu Festivali Dünyanın En Kapsamlı Festivali Oldu
Türkiye Kültür Yolu Festivali Dünyanın En Kapsamlı Festivali Oldu
12:38
Konteynerde skandal Derhal mühürlendi
Konteynerde skandal! Derhal mühürlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 21:58:07. #7.13#
SON DAKİKA: Okan Buruk'tan Üst Üste 3. Şampiyonluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.