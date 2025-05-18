Okan Buruk'tan Üst Üste 3. Şampiyonluk

Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray ile üst üste 3. kez Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Başakşehir ile de 1 şampiyonluğunu bulunan Buruk, ligde toplamda 4 defa şampiyon olan 3. teknik adam oldu.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı Kayserispor'u 3-0 yenerek, sezonu şampiyon tamamladı. Böylece 2022 yılının yaz döneminde takımın başına geçen Teknik Direktör Okan Buruk da sarı-kırmızılılarla üst üste 3. kez şampiyon oldu. Başakşehir ile de 1 şampiyonluğunun bulunan Buruk, toplamdaki şampiyonluk sayısını 4'e çıkardı.

Rekor Fatih Terim'de

Süper Lig'de teknik direktör olarak en fazla şampiyonluğu, hepsi Galatasaray ile olmak üzere Fatih Terim yaşadı. Terim, 4 ayrı dönemde çalıştırdığı sarı-kırmızılılarla toplamda 8 kez mutlu sona ulaştı. Deneyimli çalıştırıcı, bu süreçte 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyon oldu.

Okan Buruk, ligde 4 şampiyonluk yaşayan 3. teknik direktör oldu

Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 4. şampiyonluğunu kazanan Okan Buruk, aynı zamanda Ahmet Suat Özyazıcı'yı yakaladı. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşadı. Buruk, böylece ligde 4. kez şampiyon olan 3. teknik adam oldu.

Buruk'un gözü, Fatih Terim'in rekorunda

Teknik Direktör Okan Buruk, art arda 3 defa şampiyonluk yaşayan 4. teknik adam oldu. Daha önce Brian Birch, Gordon Milne ve Fatih Terim, üst üste 3 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Lig tarihinde; Brian Birch, Galatasaray ile 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında, Gordon Milne, Beşiktaş ile 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında ve Fatih Terim de sarı-kırmızılılarla 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Okan Buruk, gelecek sezon da şampiyon olması durumunda üst üste 4 şampiyonluk kazanan Fatih Terim ile sayıları eşitleyecek.

Buruk, futbolculuk döneminde hepsi Galatasaray ile olmak üzere 7 kez ligde şampiyon oldu. - İSTANBUL