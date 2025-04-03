Burun sıkan Mourinho yıllar önce de benzer bir hareket yapmış! Bakın orada kaç maç ceza aldı - Son Dakika
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Burun sıkan Mourinho yıllar önce de benzer bir hareket yapmış! Bakın orada kaç maç ceza aldı

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sona ermesinin ardından Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkarak fiziksel müdahalede bulundu. Portekizli çalıştırıcının bu hareketi tüm dünyada yankı bulurken akıllara 2011'de Barcelona maçında yaptığını getirdi. Bu hareketi dolayısıyla Jose Mourinho 2 maç ceza almıştı.

03.04.2025 12:22
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. yarı finalist, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de Victor Osimhen'in iki golüyle 2-1 deviren Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar bu sonuçla Konyaspor'un rakibi oldu ve deplasmanda finale yükselebilmek için sahaya çıkacak.

Mücadelede gergin anlar yaşanırken karşılaşmanın arından bir olay dünya gündemine oturdu. Jose Mourinho, bitiş düdüğünden sonra hakemleri tebrik etmeye gittiği sırada Okan Buruk'un burnunu sıktı. Buruk, bu fiziki müdahale sonrasında yerde kaldı.

Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho yıllar önce de benzer bir hareket yapmış

DAHA ÖNCE GÖZ ÇIKARIYORDU

Derbide Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho, 2011 yılında Real Madrid'in Barcelona ile oynadığı İpsnaya Süper Kupası maçında Tito Vilanova'nın gözüne parmağını sokmuştu. O gün dünyaca ünlü rakibinin gözünü çıkarabileceği yönünde yorumlar yapılan Mourinho iki maçtan men edilmişti.

Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho yıllar önce de benzer bir hareket yapmış

CEZA ALACAK MI?

İspanya'da o dönem verilen 2 maçlık cezanın ardından derbide yaşanan olaylara yönelik olarak Jose Mourinho'nun durumu merak konusu haline geldi.

Okan Buruk'un burnunu sıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Portekizli çalıştırıcı, maç sonu kırmızı kart gördü. Portekizli çalıştırıcı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. Mourinho'nun ceza alması bekleniyor.

Jose Mourinho, 'Sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle sevk edilirse Futbol Disiplin Talimatnamesi'ne göre 1-3 maç arası ceza alacak.

Dünyaca ünlü teknik adam, FDT 44. maddededeki 'saldırı' nedeniyle sevk edilirse 5-10 maçtan men veya 45-90 gün hak mahrumiyeti cezası alacak.

MOURINHO DÜNYA GÜNDEMİNDE

Portekizli çalıştırıcının bu hareketi İspanya başta olmak üzere birçok ülkede geniş yankı uyandırdı. Daha önce Barcelona Teknik Direktörü Tito Vilanova'ya yaptığı hareketle bilinen 61 yaşındaki çalıştırıcı manşetlere taşındı.

Relevo: "Derbi ateşli ve olaylıydı ama en kötüsü maç sonunda oldu. Mourinho, El Clasico'da Tito Vilanova'ya yaptığı hareketi hatırladı ve rakip teknik direktörün burnunu sıktı."

Marca: "Tartışmalarla dolu maçtan sonra Mourinho arkadan gelerek Okan Buruk'un burnuna saldırdı. 2011 İspanya Süper Kupası'ndaki hareketini yeniden simule etti."

ESPN: "Fenerbahçe teknik direktörü, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a karşı garip bir harekete imza attı. 4 kırmızı kartın çıktığı maçın ardından Mourinho rakibinin burnunu sıktı ve Okan Buruk yere düştü."

Daily Mail: "Portekizli teknik direktör derbi sonrası kesinlikle mutlu olmadığını belli etti. Mourinho rakibinin burnunu sıktıktan sonra iki taraftan futbolcular alana hücuma etti."

Goal: "Sinirli Jose Mourinho, rakibinin burnunu sıktı. Osimhen'in derbi galibiyetine götürdüğü maç sonrası çirkin anlar."

Mirror: "Jose Mourinho rakibinin yüzünü tuttu. Sinirli hareket uzun süre ceza alma riskiyle karşı karşıya."

Burun sıkan Mourinho yıllar önce de benzer bir hareket yapmış! Bakın orada kaç maç ceza aldı

Jose Mourinho, Galatasaray, Fenerbahçe, Okan Buruk, Barcelona, 3-sayfa, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burun sıkan Mourinho yıllar önce de benzer bir hareket yapmış! Bakın orada kaç maç ceza aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Behzat:
    kimse okanin hareketini konuşmuyor morino tekme atmadığına şükretsin. 10 7 Yanıtla
  • 24Erzincan:
    4 maç galibiyet yok, ekmek yediği ülkeyi kötülüyor, hakemler kötü, federasyon kötü, Okan kötü, ülke futbolu kötü, yahu birde aynada kendine bak sen nesin? yenilmişsin bari konuşma adamlığını göster, spor=skor ogrenemedinmi? 7 3 Yanıtla
  • güngör SAĞ:
    ezikbahçe olunca en alt sınırdan verirler cezayı belkide hiç vermezler okan hoca olunca yada başka beşiktaş yada başka bir takımın hocası olsa en az 7 maç ezikbahçe olunca 1 yada 2 maç ezikbahçe olunca en az 1 hafta hak mahrumiyeti başka takım yada başkan olunca en az 45 gün hak mahrumiyeti BU SEBEPTEN TFF MHK TÜMÜYLE İSTİFA ETMELİ 2 5 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Bence tahrik var ne dediyse oki.Ama burun da burun sıkılmayacağım gibi değil.. 3 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ne yapiyor ne ediyor ya bu takim nasil gs yi yenemiyoru konusturmuyor .... bazilari demek cirkef haller ustasi 5 0 Yanıtla
  • M ALİ:
    Bu herifi sahalardan ömürboyu men etmeleri lazım. Psikolojisi hiç iyi değil ya birine zarar verecek ya kendisine 4 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Hep aynı şeyi yaptığına göre demekki bu adam normal değil Okan'da adamın psikolojisi'ni bozdu iki maç kendi evinde yenmete ne oluyor. 5 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    adamın burnunu kırdı amelıyatlık oldu gibi görünmüş 1 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    hey Jose Mourinho: are you clean ? no no you are dirty very very dirty … 0 1 Yanıtla
  • Kasim Ozdal:
    Bunamaya başladı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Burun sıkan Mourinho yıllar önce de benzer bir hareket yapmış! Bakın orada kaç maç ceza aldı - Son Dakika
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