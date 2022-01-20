Üye Girişi
Okan Kocuk'tan penaltı kurtarışında en iyi yüzde - Son Dakika

Okan Kocuk'tan penaltı kurtarışında en iyi yüzde

20.01.2022 16:03
Okan Kocuk'tan penaltı kurtarışında en iyi yüzde

GZT Giresunspor'un kalecisi Okan Kocuk, kariyerindeki 12'nci penaltıyı kurtararak penaltı kurtarış sayılarında en iyi yüzdeyi yakaladı.

GZT Giresunspor'un kalecisi Okan Kocuk, kariyerindeki 12'nci penaltıyı kurtararak penaltı kurtarış sayılarında en iyi yüzdeyi yakaladı.

Spor Toto Süper Ligi Ahmet Çalık Sezonu'nun 22'nci haftasında Trabzon'da oynanan Trabzonspor-GZT Giresunspor maçına yeşil beyazlı ekibin kalecisi Okan Kocuk, damga vurdu. Bonservisi Galatasaray'da olan ve Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Okan, 1-1 devam eden maçın son anlarda kurtardığı penaltıyla bu sezonki 4'üncü penaltısını kurtardı. Bu sezon 6 penaltı atışından 4'ünü kurtaran Okun Kocuk, kariyerinde çıktığı 133 maçta 12 kez penaltı kurtararak en iyi yüzdeyi yakaladı.

Okan Kocuk, 2021-2022 sezonunda Galatasaray'da Diagne, Göztepe'de Tijanic, Altay'da Paixao ve Trabzonspor'da Bakasetas'ın penaltı atışlarında kalesini gole kapattı. Okan Kocuk, böylece, 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla penaltı kurtaran kaleciler arasına girdi. Giresunspor file bekçisi Okan Kocuk, kalesine gelen son 24 şutun 20'sini kurtarırken Trabzonspor karşısında ise 8 kaleyi bulan şutta gole izin vermedi.İLKER AVCIBAY İLE MAÇTAN ÖNCE ÇALIŞIYORUZTrabzonspor maçında üst üste kurtardığı iki penaltı ile maça damga vuran kaleci Okan, her maç öncesi kaleci antrenörü İlker Avcıbay ile karşılaşacakları takımların penaltı atışlarıyla ilgili çalıştıklarını söyledi. Dün akşam oynanan Trabzonspor maçı öncesinde İlker Avcıbay'ın penaltıların nerelere atılacağını gösterdiğini aktaran Okan Kocuk, "Bizim kaleci antrenörümüz İlker Avcıbay. Maçtan önce onunla bakıyoruz. İlker Avcıbay nereye vuracağını bana gösterdi. İlkinde ortaya vurdu, ayağımla çıkardım. Tekrar atacağını düşünüyordum. Bu seferde sağa atmayacağını düşündüm. Diğer tarafa atladım ve çıkardım" dedi.

Kaleci Okan, takımın başarısı için bundan sonra da elinden geleni yapacağını ifade ederek, Giresunspor'da mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.


Okan Kocuk'tan penaltı kurtarışında en iyi yüzde
Okan Kocuk'tan penaltı kurtarışında en iyi yüzde
Okan Kocuk'tan penaltı kurtarışında en iyi yüzde
Okan Kocuk'tan penaltı kurtarışında en iyi yüzde
YORUMLAR
500

İlker Avcıbay, Trabzonspor, Giresunspor, Okan Kocuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Okan Kocuk'tan penaltı kurtarışında en iyi yüzde - Son Dakika Spor


Mahkum bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı? Mahkum bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?         
15:58
Liberya'da kilise ayini sırasında izdiham: 29 kişi hayatını kaybetti Liberya'da kilise ayini sırasında izdiham: 29 kişi hayatını kaybetti         
15:55
Evde çıkan yangın iki kardeşi ayırdı: 11 yaşındaki ağabey öldü, 8 yaşındaki kardeş yaralı Evde çıkan yangın iki kardeşi ayırdı: 11 yaşındaki ağabey öldü, 8 yaşındaki kardeş yaralı         
15:53
Camdaki Kız'da bugün ne olacak? Nalan ve Sedat ayrılacak mı? Camdaki Kız'da bugün ne olacak? Nalan ve Sedat ayrılacak mı?         
15:44
Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi         
14:42
Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler         
14:33
İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı         
14:06
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04

Son Dakika Haberleri
15:58 Mahkum bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?
15:56 Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam
15:54 Liberya'da kilise ayini sırasında izdiham: 29 kişi hayatını kaybetti
15:53 Süper Lig'de son durum: Üç haftalık maç programı ve Türkiye Kupası Son 16 Turu programı belli oldu
15:52 Evde çıkan yangın iki kardeşi ayırdı: 11 yaşındaki ağabey öldü, 8 yaşındaki kardeş yaralı
15:45 En büyük ithalatçıyız! Her şeyimizi Ruslardan alıyoruz! Onlar ise geri gönderiyor
15:44 Camdaki Kız'da bugün ne olacak? Nalan ve Sedat ayrılacak mı?
15:43 Mobilya ustası park halindeki araçta başından vurulmuş olarak bulundu!
15:39 Bir Zamanlar Çukurova izleyicisiyle bu akşam buluşuyor! Züleyha ve Hakan evlenebilecek mi?
15:36 Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 16:09:22. #1.11#
SON DAKİKA: Okan Kocuk'tan penaltı kurtarışında en iyi yüzde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement