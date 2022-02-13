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Okul Sporları Rafting Grup 1. Ligi müsabakaları sona erdi - Son Dakika

Okul Sporları Rafting Grup 1. Ligi müsabakaları sona erdi

13.02.2022 14:25

Okul Sporları Rafting Grup 1. Ligi müsabakaları, final yarışlarının ardından Adana'da tamamlandı.

Okul Sporları Rafting Grup 1. Ligi müsabakaları, final yarışlarının ardından Adana'da tamamlandı.

Seyhan Nehri'nde düzenlenen yarışlara 14 takım katıldı.

Sıralama yarışlarıyla başlayan organizasyonda, sprint ve slalom yarışları yapıldı.

79 rafting sporcusunun kürek çektiği organizasyon, final yarışlarıyla sona erdi.

Yarışmada, Dalaman Öztaş Anadolu Lisesi, karma, kadınlar ve erkekler kategorisinde birinci oldu.

Okul Sporları Rafting Grup 1. Ligi müsabakaları sona erdi
Okul Sporları Rafting Grup 1. Ligi müsabakaları sona erdi
Okul Sporları Rafting Grup 1. Ligi müsabakaları sona erdi
Okul Sporları Rafting Grup 1. Ligi müsabakaları sona erdi

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Rafting, Seyhan, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Okul Sporları Rafting Grup 1. Ligi müsabakaları sona erdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Okul Sporları Rafting Grup 1. Ligi müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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