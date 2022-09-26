Olaylı maç kongre getirdi - Son Dakika
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Olaylı maç kongre getirdi

26.09.2022 17:31
Olaylı maç kongre getirdi

Tarsus İdman Yurdu Kulübü, Şanlıurfaspor ile oynanan olaylı maçın ardından olağanüstü kongre kararı aldı.

Tarsus İdman Yurdu Kulübü, Şanlıurfa spor ile oynanan olaylı maçın ardından olağanüstü kongre kararı aldı.

TFF  2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta taraftarlar arasında çıkan kavgada, kırılan koltuklar havada uçuştu.

Tarsus İdman Yurdu'nun 76'ncı dakikada attığı golle beraberliği yakalanmasının ardından tribünde olay çıktı. İki takım taraftarları, kırdıkları koltukları birbirlerine fırlattı. Polisin tribüne çıkıp, müdahalede bulunmasının ardından olaylar son buldu. Maç sonunda sahaya inip, yedek kulübelerini kırmaya çalışan Şanlıurfaspor taraftarlarına polis engel oldu.OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARITarsus İdman Yurdu yönetim kurulu, Şanlıurfaspor ile yapılan ve sportmence geçen futbol

karşılaşmasında yaşanılan olaylardan dolayı üzücü bir akşam olduğunu kaydetti. Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Oyuncularımıza, teknik ekibimize, masum sportmen taraftarlara, içi dolmayan mesnetsiz, haksız bir şekilde  hiç kimse dil uzatamaz. Doğru yolda yürüyen Tarsus İdmanyurdu ailesi ve teknik ekibe eğri insanların sportmenlik dışı eylem ve fiillerin bozmasına asla müsaade edilemez. Sahalarda şiddetin terörize olmasına izin vermeyen başta Mersin İl Emniyet Müdürü'müze, Tarsus İlçe Emniyet Müdürü'müze ve  tüm polis teşkilatımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu itibarla; Tarsus İdmanyurdu Spor Kulübü'nün 26 Eylül tarihli (oy birliği ile alınan) Yönetim Kurulu kararı ile Mersin Valiliği  İl Dernekler Müdürlüğü'nün 29 Ağustos 2008 onay tarihli anılan tüzüğün 8. maddesince gerek stad içi, gerekse stad dışı, sportmenliğe yakışmayan, yaşanılan üzücü durumlar neticesinde sahalarda, münferit de olsa yaşanılan şiddetin, kendi mutluluğu ve çıkar odaklı başka bir hedefi olmayan kişi ya da kişilerce 100 Yıllık Kulübümüze ve spor kamuoyuna daha fazla zarar vermemesi adına 18 Ekim Salı günü saat 17.00'de Tarsus Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu'nda 'olağanüstü genel kurul' kararı alınmış olup, ekseriyet temin edilemediği takdirde ikinci toplantı 25 Ekim Salı günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Tarsus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olaylı maç kongre getirdi - Son Dakika

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