Olaylı maç sonrası TFF'den ilk açıklama: Hükmene doğru giden bir süreç var - Son Dakika
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Spor

Olaylı maç sonrası TFF'den ilk açıklama: Hükmene doğru giden bir süreç var

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Olaylı maç sonrası TFF\'den ilk açıklama: Hükmene doğru giden bir süreç var
27.05.2025 12:01
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Olaylı maç sonrası TFF\'den ilk açıklama: Hükmene doğru giden bir süreç var
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TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, büyük olaylara sahne olan Elazığspor- Vanspor FK maçı hakkında açıklama yaptı. Maç, tribünden atılan yabancı cismin yardımcı hakem Murat Temel'in kafasına isabet etmesi sonucu tatil edildi. Otyakmaz, maçın hükmen sonuçlanacağına işaret ederek, futbola yakışmayan bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yarıda kalan Elazığspor - Vanspor FK maçında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

OLAYLI MAÇ YARIDA KALDI

2. Lig yükselme play-off karşılaşmasında Elazığspor, Elazığ Atatürk Stadyumu'nda dün akşam Vanspor FK'yı konuk etti. Saat 20.00'da başlayan karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetti. Karşılaşmanın 2'nci yarısında, 56'ncı dakikada yardımcı hakem Murat Temel'in kafasına, tribünden atılan yabancı cisim isabet etmişti. Ardından Ümit Öztürk, yardımcı hakemler Murat Temel ve Kadir Beyaz ile birlikte soyunma odasına gitmişti. Bir süre sonra da futbolcular soyunma odalarına geçti. Bu sırada tribünler boşaltıldı. Ardından maçın tatil edildiğini duyurulmuştu.

"HÜKMENE DOĞRU GİDEN SÜREÇ VAR"

Otyakmaz, Elazığspor ile Vanspor FK arasında oynanan maç hakkında, "Elazığspor-Vanspor FK maçı hapimizi üzdü. 4. Hakem yana geçip maça devam edilecekti. Ancak kafasından yaralanan yan hakem, saygınlık hissi ve baş dönmesi yaşadığı için iptal oldu. Artık hükmene doğru giden süreç var. Futbolumuza hiç yakışmayan olay yaşandı. Tekrarı olmaması için hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mecnun Otyakmaz, Elazığspor, Tatil, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor Olaylı maç sonrası TFF'den ilk açıklama: Hükmene doğru giden bir süreç var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bayram Izgoren:
    kurum kendi sayginligini dusunmeli hukmen ve saha kapatma cezasi verilmeli 74 13 Yanıtla
  • 125896:
    bu ülkede neler oldu neler , bula bula Elazığ sporumu buldunuz hükmen mağlup edecek ?? yönetiminiz sürece futbol ortamı olmadığı kadar zarar gördü sizlik hiç mi bir durum yok ? nerde bu elezığ siyaseti nerede Elazığ’ın hakkını koruyacak yöneticiler ? yazık değil mi bu takımlara kaldığı yerden tekrar tekrar eder geçersin o kadar .. 4 15 Yanıtla
  • engin7976744:
    tuzu kuru bu milletin.Hani herkes açtı. Bir kaç psikopat yüzünden günlerce bu gereksiz olayı konuşacağız 15 3 Yanıtla
  • engin7976744:
    Millet yarı aç,işsiz ama gündemde iki şey var;HIRSIZLAR ve FUTBOL PSİKOPATLARI. o stadlarda halk çocukları ve emekçiler yok. onlar ekmek peşinde. şımarık zengin çocukları da top peşinde… 13 4 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Yani bu çerezleri de harcayın bi zahmet. kulisi olan camialara dokunmaya gücünüz yetmiyor anlıyoruz. 5 3 Yanıtla
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