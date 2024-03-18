Dün akşam oynanan ve bitiminde sahanın savaş alanına döndüğü Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarda kimin ne ceza alacağı merak ediliyor.
Konuyla ilgili NTV'ye konuşan Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Alpay Köse'ye göre bazı Fenerbahçeli futbolcular da cezalandırılabilir. Bu konunun 2 ayağı olduğunu söyleyen Köse, TFF tarafındaki cezalar ve ceza hukuku tarafındaki durumlar olduğunu aktardı.
Trabzonspor'un alabileceği cezaları değerlendiren Köse, "Trabzonspor bu olaylardan dolayı muhtemelen saha kapama veya seyircisiz oynama cezası alacak. Daha önce 5 maça kadar ceza verildiğini görmüştük." dedi.
Öte yandan olaya karışan ve rakip taraftarlarla gerginlik yaşayan sarı-lacivertli futbolcuların ağır cezalar alabileceğini söyleyen Köse, "Futbolcular orada kendilerine saldırı olduğunda koruma şeklinde hareket etmelerine diyecek hiçbir şey yok. Gördüğüm kadarıyla bazı Fenerbahçeli futbolcuların koruma iç güdüsü dışında bazı hareketleri olmuş gibi görünüyor. Bu durumda ilgili hüküm gereği saldırı fiilinden dolayı 5-10 maç ceza alma durumları söz konusu olabilir" dedi.
Son Dakika › Spor › Olaylı maçın faturası Fener'e mi yoksa Trabzon'a mı çıkacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı - Son Dakika
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