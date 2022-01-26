Üye Girişi
Olimpiyatlarda mücadele edecek Furkan Akar alkışlarla Çin'e uğurlandı - Son Dakika

Olimpiyatlarda mücadele edecek Furkan Akar alkışlarla Çin'e uğurlandı

26.01.2022 12:49
Olimpiyatlarda mücadele edecek Furkan Akar alkışlarla Çin'e uğurlandı

Hollanda'da düzenlenen ISU Kısa Mesafe Sürat Pateni Dünya Kupası'nda 1000 metrede derece alarak Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi Çin'in Başkenti Pekin'de ilk kez sürat pateninde temsil edecek olan milli sporcu Furkan Akar Erzurum'dan Çin'e alkışlarla uğurlandı.

Hollanda'da düzenlenen ISU Kısa Mesafe Sürat Pateni Dünya Kupası'nda 1000 metrede derece alarak Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi Çin'in Başkenti Pekin'de ilk kez sürat pateninde temsil edecek olan milli sporcu Furkan Akar Erzurum'dan Çin'e alkışlarla uğurlandı.

Kasım ayında Hollanda'da düzenlenen ISU Kısa Mesafe Sürat Pateni Dünya Kupası'nda 1000 metrede derece alan milli sporcu Furkan Akar, Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi Çin'in Başkenti Pekin'de temsil etmeye hak kazanmıştı. 4-20 Şubat tarihilerinde yapılacak olan olimpiyatlar için Akar, Erzurum Havalimanı'ndan İstanbul'a uğurlandı. İstanbul'dan direkt uçuşla Pekin'e gidecek olan Akar'ı havalimanında ailesi, sporcu arkadaşları ve antrenörleri uğurladı.

İlk kez olimpiyatlarda sürat pateni branşında Türkiye'yi temsil edecek olan Akar, sırtına bağladığı Türk Bayrağıyla havalimanından alkışlarla uçağa uğurlandı.

Furkan Akar: "İlk kez gitmek çok gurur verici"

Burada açıklamalarda bulunan Furkan Akar, destek ve dua beklediğini ifade ederek, "Buralara kadar gelmek hiç kolay olmadı. Zor bir süreç geçirdik. Ben yanımda olan aileme ve federasyonumuza çok teşekkür ederim. Güzel sonuçlarla dönmek istiyorum. Desek ve duaları bekliyorum. Bunu anlatamam, ilk kez gitmek çok gurur verici. Orada Türk Bayrağını dalgalandırmak gurur verici. Güzel bir yol izleyip, döndüğümüzde Türkiye'yi yakacağız" dedi.

Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Birdal Öztürk ise Furkan'ın madalya ile döneceğine inandığını kaydederek, "Gururlu ve mutluyuz. Kış sporlarına ev sahipliği yapan Erzurum'dan ilk defa short track branşında bir sporcumuzu Kış Olimpiyatları'na gönderiyoruz. İlimizde yapılan tesislerin ne kadar önemli olduğunu ve ürünlerini vermeye başladığını görüyoruz. Kış Olimpiyatları'nda bizim görmediğimiz bir tablo yaşıyoruz. İnanıyoruz ve güveniyoruz kendisi bir madalya ile dönecek. Ben inanıyorum ki Erzurum bu madalyaya kavuşacak, umarım bunu Furkan başarır" diye konuştu.

Baba Yavuz Akar ise, 13 yıldır büyük emek verdiklerini ve olimpiyatlarda ondan altın madalya beklediklerini vurgulayarak, "13 yıl önce Furkan ile yola çıktık. Şimdi onu olimpiyatlara uğurluyoruz. Güzel bir başarı ile gelecek. Kendisi ile gurur duyuyorum. Bütün emek ve destek verenlere teşekkür ediyorum. Furkan'ın olimpiyatlarda altın madalya ile döneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Anne Birgül Akar da, oğlunun tekrardan kendilerini gururlandıracağını belirterek, "Furkan bizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Herkes destekleri için çok teşekkür ederim. Oğlumla gurur duyuyorum. Madalya ile dönüp bizi bir kez daha gururlandıracak" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Olimpiyatlarda mücadele edecek Furkan Akar alkışlarla Çin'e uğurlandı
Olimpiyatlarda mücadele edecek Furkan Akar alkışlarla Çin'e uğurlandı
Olimpiyatlarda mücadele edecek Furkan Akar alkışlarla Çin'e uğurlandı
Olimpiyatlarda mücadele edecek Furkan Akar alkışlarla Çin'e uğurlandı
Olimpiyatlarda mücadele edecek Furkan Akar alkışlarla Çin'e uğurlandı

YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Hollanda, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Olimpiyatlarda mücadele edecek Furkan Akar alkışlarla Çin'e uğurlandı - Son Dakika Spor


Koronavirüse yakalanan Pelin Akil: Umarım kızlarıma bir şey olmaz Koronavirüse yakalanan Pelin Akil: Umarım kızlarıma bir şey olmaz         
12:54
Son Dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yemek yediği görüntü hakkında yeni açıklama: Gizli bir görüşme değildi, kamuya açık alandı. Son Dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yemek yediği görüntü hakkında yeni açıklama: Gizli bir görüşme değildi, kamuya açık alandı.         
12:40
Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti         
12:30
Alanya'ya 53 yıl aradan sonra kar yağdı, vatandaşlar şaşkına döndü Alanya'ya 53 yıl aradan sonra kar yağdı, vatandaşlar şaşkına döndü         
12:13
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde         
11:08
Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü         
10:59
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13

Son Dakika Haberleri
12:53 Koronavirüse yakalanan Pelin Akil: Umarım kızlarıma bir şey olmaz
12:48 Son Dakika! Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yönelik yapılan itiraz kabul edilmedi
12:39 Son Dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yemek yediği görüntü hakkında yeni açıklama: Gizli bir görüşme değildi, kamuya açık alandı.
12:36 Omicron varyantı hız kesmeden yayılıyor! Siirt'te yoğun bakım ve çocuk servisleri doldu taştı
12:31 Dünyanın en zengin 10 insanından 9'unun serveti mum gibi eridi! Tek yükselen Warren Buffet oldu
12:30 Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti
12:06 Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?
11:55 Meteoroloji 26 Ocak tarihli raporunu yayımladı! Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor, 32 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
11:40 Milyonlarca emekli ve memur bu haberi bekliyor! Maaş farkı ne zaman hesapta olacak?
11:33 Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 12:58:18. #1.13#
SON DAKİKA: Olimpiyatlarda mücadele edecek Furkan Akar alkışlarla Çin'e uğurlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement