Ömer Çeçen Dünya dördüncüsü oldu

Ağrılı bedensel engelli milli sporcu Ömer Çeçen, İspanya'da düzenlenen Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonasında dördüncü oldu.

Ağrılı Antrenör Çetin Demir'in yetiştirdiği sporculardan olan Ağrılı Bedensel Engelli Sporcu Ömer Çeçen müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyor. 3 -5 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ve Milli Takım seçmeleri müsabakalarında, Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Dünya Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde şampiyon olan Ağrı'lı Milli Sporcu Ömer Çeçen, İspanya'ya da düzenlenen Dünya Şampiyonasına ülkemizi temsil etti. İspanya'nın Barcelona kentinde 03-08 Kasım 2021 tarihleri arasında Dünya Engelliler Vücut Geliştirme Şampiyonasında milli sporcu Ömer Çeçen, kategorisinde dünya dördüncüsü olma başarısını gösterdi. - AĞRI