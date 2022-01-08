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Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor maçının ardından

08.01.2022 18:53

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenen Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ümit Şengül, çok isteyerek galibiyet almayı başardıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenen Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ümit Şengül, çok isteyerek galibiyet almayı başardıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şengül, maça çok yüksek tempoda başladıklarını ve golü erken bulduklarını belirtti.

Erken buldukları golle motivasyonlarının yükseldiğini vurgulayan Şengül, "İnanılmaz bir ilk yarı oynadık, maça çok yüksek tempoda başladık. İstekli, arzulu oyun ortaya koyduk. Kazanmamız gereken bir maçtı. Puan tablosunda istemediğimiz yerdeyiz. Kaliteli bir kadromuz var. Önümüzdeki hafta transferin de açılmasıyla yapacağımız takviyelerle ligi iyi bir konumda bitireceğimize inanıyoruz. Çok istedik ve başardık." ifadelerini kullandı.

Ömer Erdoğan: "Bu maçtan derslerimiz alacağız"

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, kötü oynadıklarını ve kötü mücadele ettiklerini söyledi.

Kasımpaşa'yı galibiyetten ötürü tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kasımpaşa bizden çok istedi ve doğruları yaptı. Mağlubiyetin yanında bu kadar kötü bir oyun ve kötü bir mücadele bizi düşündürmeye başladı. Bu maçtan derslerimiz alacağız ama aynı zamanda takviye bir gerçek, çok eksiğimiz var. Afrika Kupası'na giden oyuncular var, sakatlıklar var ve sıkıntı yaşıyoruz. Güçlü bir camia olduğumuza inanıyorum. Takviyelerle önümüzdeki Galatasaray maçında ayağa kalkacağız inşallah. İlk yarıdaki görüntü benim adıma çok üzücüydü. Mücadele anlamında rakipten isteksiz olursanız bu skorlar kaçınılmaz oluyor. 4-5 oyuncu almayı düşünüyoruz. Resmi imza attırdığımız isim yok ama prensipte anlaştığımız Hatay'a beklediğimiz oyuncular var. Aramıza katılırlarsa rekabet ortamını ve kaliteyi artıracaklar. Onlarla bir çıkış yakalayacağız."

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor maçının ardından
Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor maçının ardından
Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor maçının ardından

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Kaynak: AA

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