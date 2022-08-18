Onlyfans'tan açık fotoğraflarını paylaşan Gizem Bağdaçiçek, milli futbolcu Berat Ayberk Özdemir'in kendisine attığı mesajı ifşa etti

Son dönemde Onlyfans sitesi üzerinden paylaştığı pornografik içeriklerle gündem olan Gizem Bağdaçiçek, Twitter hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Bağdaçiçek paylaşımında, kendisine mesaj atan bir kişiyi ifşa etti.

"NE ZAMAN GÖRÜŞECEĞİZ"

Bağdaçiçek'in paylaştığı fotoğrafta bir kullanıcının "Ne zaman görüşeceğiz?" mesajı attığı görüldü. Genç kadının takipçileri ise mesajı atan kişinin profil fotosundan yola çıkarak şahsın, milli futbolcu Berat Ayberk Özdemir olduğunu öne sürdü.