Onlyfans'tan açık fotoğraflarını paylaşan Gizem Bağdaçiçek, milli futbolcu Berat Ayberk Özdemir'in kendisine attığı mesajı ifşa etti - Son Dakika
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Onlyfans'tan açık fotoğraflarını paylaşan Gizem Bağdaçiçek, milli futbolcu Berat Ayberk Özdemir'in kendisine attığı mesajı ifşa etti

18.08.2022 11:57

Genellikle hayat kadınlarının müstehcen görüntülerini paylaşarak para kazandığı Onlyfans sitesinde ünlü olan Gizem Bağdaçiçek, bir sosyal medya kullanıcısından kendisine gelen "ne zaman görüşeceğiz?" mesajını kendi hesabından paylaştı. Bağdaçiçek'in takipçileriyse mesajı atan şahsın milli futbolcu Berat Ayberk Özdemir olduğunu öne sürdü.

Son dönemde Onlyfans sitesi üzerinden paylaştığı pornografik içeriklerle gündem olan Gizem Bağdaçiçek, Twitter hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Bağdaçiçek paylaşımında, kendisine mesaj atan bir kişiyi ifşa etti.

Onlyfans fenomeni Gizem Bağdaçiçek, eski Trabzonsporlu Berat Aydemir Akbaş'ı ifşaladı

"NE ZAMAN GÖRÜŞECEĞİZ"

Bağdaçiçek'in paylaştığı fotoğrafta bir kullanıcının "Ne zaman görüşeceğiz?" mesajı attığı görüldü. Genç kadının takipçileri ise mesajı atan kişinin profil fotosundan yola çıkarak şahsın, milli futbolcu Berat Ayberk Özdemir olduğunu öne sürdü.

Onlyfans fenomeni Gizem Bağdaçiçek, eski Trabzonsporlu Berat Aydemir Akbaş'ı ifşaladı
Onlyfans fenomeni Gizem Bağdaçiçek, eski Trabzonsporlu Berat Aydemir Akbaş'ı ifşaladı
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Berat Özdemir, Trabzonspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Onlyfans'tan açık fotoğraflarını paylaşan Gizem Bağdaçiçek, milli futbolcu Berat Ayberk Özdemir'in kendisine attığı mesajı ifşa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Onlyfans'tan açık fotoğraflarını paylaşan Gizem Bağdaçiçek, milli futbolcu Berat Ayberk Özdemir'in kendisine attığı mesajı ifşa etti - Son Dakika
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