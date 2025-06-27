Onuachu\'dan Taraftara Özel Mesaj

TRABZONSPOR'un golcü oyuncusu Paul Onuachu transferini, bordo-mavili taraftarlara özel mesajını yeni sezon formalarına entegre edilen NFC teknolojisiyle iletti. Onuachu, mesajında "Merhaba Trabzonspor taraftarı. Henüz tamamlanmamış bir işimiz var. Bize her yer Trabzon" dedi.

Trabzonspor, 2023-24 sezonunda kiralık olarak kadrosunda yer alan Paul Onuachu ile yeniden anlaşmaya vardı. Bordo mavililer, Southampton ile yürütülen uzun görüşmelerin ardından anlaşmaya varılan Nijeryalı forvetin transferini, yeni sezon formasına entegre edilen NFC teknolojisiyle duyurdu.

Yeni sezon formasına telefonlarını yaklaştıran taraftarlar, Onuachu'nun mesajıyla karşılaştı. Onuachu taraftarlara, "Merhaba Trabzonspor taraftarı. Beni özlediniz mi? Biliyorum, ben de sizi özledim. Geri döndüm. Daha iyi, daha hazır, daha güçlü. Goller atmaya hazırım. Henüz tamamlanmamış bir işimiz var. Bize her yer Trabzon" sözleriyle seslendi.

Bordo mavili forma ile Süper Lig'de 17 maçta 9 gol, 3 asistlik performans sergileyen 2.01 boyundaki forvet, özellikle hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekmişti. Kulüp, transferin detaylarını kısa süre içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirecek.