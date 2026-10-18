Orada da ustaymış! Salah, futbol dışındaki büyük tutkusunu açıkladı - Son Dakika
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Orada da ustaymış! Salah, futbol dışındaki büyük tutkusunu açıkladı

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Orada da ustaymış! Salah, futbol dışındaki büyük tutkusunu açıkladı
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Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'ın boş vakitlerinde satranç platformlarında zaman geçirdiği ortaya çıktı. Salah, çevrim içi rakipleriyle düzenli olarak satranç oynayarak 1400 puana ulaşmış durumda. Satranca olan bağımlılığını 'tam anlamıyla çılgınlık seviyesinde' olduğunu belirten Salah, neredeyse her gün oynadığını ve satranç oynamaya bayıldığını ifade etti.

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, saha dışındaki en büyük hobisini ve tutkusunu açıkladı. 

SALAH'IN SATRANÇ AŞKI

Mısırlı yıldızın boş vakitlerinde dünyanın en büyük çevrim içi satranç platformlarında zaman geçirdiği ortaya çıktı. Salah'ın çevrim içi rakipleriyle düzenli olarak satranç oynadığı platformda 1400 puana ulaştığı belirtildi. 

''BAĞIMLILIĞIM ÇILGINLIK SEVİYESİNDE''

Satranca olan ilgisini anlatan Salah, "Satrança olan bağımlılığım tam anlamıyla çılgınlık seviyesinde. Neredeyse her gün oynuyorum. Satranç oynamaya gerçekten bayılıyorum." dedi. 

SKOR YÜKÜNÜ SIRTLAMAYA DEVAM EDİYOR

Saha dışındaki stratejik zekasını yeşil sahalara da yansıtan Salah, Trabzonspor formasıyla çıktığı 10 maçta 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergileyerek toplamda 12 gole doğrudan katkı sağladı. 

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