Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu, hafta sonu düzenlenecek - Son Dakika
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Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu, hafta sonu düzenlenecek

21.06.2022 14:24
Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu, hafta sonu düzenlenecek

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenecek Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu, 25-26 Haziran'da gerçekleşecek.

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenecek Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu, 25-26 Haziran'da gerçekleşecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, Türkiye'nin en iyi triatletlerinin aralarında yer aldığı organizasyona 500 sporcunun katılmasının beklendiği ifade edildi.

Turnuvanın; M3, yıldız, genç, elit, paratriatlon, yaş grubu ve karışık bayrak kategorilerinde, mini triatlon (400 metre yüzme, 8 kilometre bisiklet, 2.4 kilometre koşu), süper sprint triatlon (500 metre yüzme, 12 kilometre bisiklet, 3 kilometre koşu) ve sprint triatlon (750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet, 5 kilometre koşu) mesafelerinde, Türkiye Kupası statüsünde yapılacağı aktarıldı.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, 3 yıl önce takvime dahil olan yarışın kendileri için çok değerli olduğunu anlatarak, "Avrupa'da örneklerini sıkça gördüğümüz üzere burada yüzme etabını bir kanal yarışı olarak yapıyoruz. Eskiden ülkemizde triatlon branşı denince akla denize veya göle kıyısı olan bölgeler gelirdi. Bu triatlonun gelişiminde önemli bir engeldi. Balıkesir ile bu anlayış değişti. Nitekim, ülkemizde en çok lisanslı sporcuya sahip, faal illerimizden biri. Triatlonu, Türkiye'nin tüm bölgelerine yayma, yurdumuzun her köşesinden başarılı triatletler çıkarma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu, hafta sonu düzenlenecek - Son Dakika

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