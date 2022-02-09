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Ordu'da 12 derslikli Spor Lisesi için protokol imzalandı - Son Dakika

Ordu'da 12 derslikli Spor Lisesi için protokol imzalandı

09.02.2022 12:16
Ordu'da 12 derslikli Spor Lisesi için protokol imzalandı

Ordu'da yapımı tamamlanarak hizmete sunulan 20 bin seyirci kapasiteli Yeni Ordu Stadı içerisinde Spor Lisesi açılması için protokol imzalandı.

Ordu'da yapımı tamamlanarak hizmete sunulan 20 bin seyirci kapasiteli Yeni Ordu Stadı içerisinde Spor Lisesi açılması için protokol imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yaşayan Stat Projesi" kapsamında oluşturulan 12 derslikli Spor Lisesi ve 72 öğrenci kapasiteli pansiyon için Valilik makamında protokol imza töreni düzenlendi.

Vali Tuncay Sonel, törende yaptığı konuşmada, Ordu'nun eğitim, kültür, turizm ve aynı zamanda spor şehri olduğunu söyledi.

Ordu'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın destekleriyle hem eğitim hem de spor alanında çok ciddi yatırımlar yapıldığının altını çizen Sonel, yapımı tamamlanan Yeni Ordu Stadyumu içerisinde yer alan Spor Lisesinin 12 derslikli olacağını belirtti.

Spor Lisesi içerisinde pansiyon, yemekhane, yaşam alanları, 15 bireysel sporlar antrenman salonlarının yer aldığını aktaran Sonel, yeni stadyumun sadece haftadan haftaya futbol müsabakası yapılacak bir yer olmadığını, etrafındaki yüzme havuzu ve spor salonuyla yılın her günü çocukların, gençlerin ve yöre insanının hizmetine sunulacağını ifade etti.

Sonel, protokolü imzalanan Spor Lisesine bu yıl yetenek sınavıyla öğrenci alınacağını kaydederek, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Spor Lisesinin eğitim-öğretime başlayacağına işaret etti.

Vali Sonel, şunları söyledi:

"İnşallah buradan yetişecek gençlerimizin içerisinde, renklerini şehitlerimizin kanlarından alan ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak, İstiklal Marşımızı okutacak nice Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonları çıkar. Biz bu manada emeği geçen, hakikaten bizlere her türlü desteği veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun diyoruz. Spor lisemizin, spor yaşam merkezimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Törende Spor Lisesi protokolü, Vali Sonel, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç tarafından imzalandı.

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milli eğitim bakanlığı, Yeni Ordu Stadı, gençlik, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ordu'da 12 derslikli Spor Lisesi için protokol imzalandı - Son Dakika Spor


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