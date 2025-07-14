Orkun Kökçü Beşiktaş Kampında - Son Dakika
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Orkun Kökçü Beşiktaş Kampında

14.07.2025 20:09
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Yeni transfer Orkun Kökçü, Başkan Adalı ile Avusturya'daki Beşiktaş kampına katıldı.

BEŞİKTAŞ'IN yeni transferi Orkun Kökçü, siyah-beyazlı takımın Avusturya'daki kampına katıldı.

Siyah-beyazlı ekibin rekor bedelle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki milli oyuncu Orkun Kökçü, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile birlikte takımın Avusturya kampına katıldı. Başkan Adalı ile İstanbul'dan kalkan özel uçakla başkent Viyana'ya gelen Orkun, kara yoluyla Bad Erlach'taki otele ulaştı. Takımın kamp yaptığı otele gelen Başkan Adalı ve Orkun'a taraftar yoğun ilgi gösterirken, ikili imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

SERDAL ADALI: ORKUN DA BU İLGİYE LAYIK OLACAK

Orkun Kökçü'nün siyah-beyazlı formayla elinden gelen ne varsa yapacağını söyleyen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Uçağa binerken de aynı yoğun ilgi devam ediyordu. Çok seviyorlar Orkun'u. İlgi de çok büyük. Teşekkür ederiz. İnşallah Orkun da bu ilgiye layık olacak. Beşiktaş'ta tüm eforunu, gücünü, futbolunu sahaya yansıtıp elinden gelen ne varsa yapacak. Zaten kendi de aynı duyguları yaşıyor" dedi.

Başkan Serdal Adalı, Orkun Kökçü'nün transfer süreciyle ilgili ise daha sonra açıklamaya yapacağını ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Orkun Kökçü Beşiktaş Kampında - Son Dakika

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