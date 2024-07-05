Ortahisar Belediyesi, EURO 2024 çeyrek finalinde dev ekran kuracak

Spor

Ortahisar Belediyesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Türkiye'nin Hollanda ile yapacağı karşılaşma için dev ekran kuracak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hollanda-Türkiye karşılaşması için Avni Aker Millet Bahçesi'ne yarın kurulacak dev ekranda vatandaşlar maç heyecanını yaşayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, bütün Trabzonluları Avni Aker Millet Bahçesi'ne A Milli Takıma destek olmaya davet etti.

Kaya, A Milli Futbol Takımının kalite, inanmışlık ve mücadele olarak turnuvanın en gözde takımı olduğuna vurgu yaparak, "Turnuvanın başından beri gösterdiği mücadeleyle hepimizi gururlandırdı ve tarih yazmaya devam ediyor. Bu tarihi anlara tanıklık etmek için Trabzonlu hemşerilerimizi Hollanda maçını hep birlikte tek yürek olarak izlemeye davet ediyorum. Bizlere büyük bir onur ve sevinç yaşatan Milli Takımımıza Avni Aker ruhuyla gönülden destek olalım. Tüm Trabzonluları sandalyesini ve minderini alarak bu coşkuya eşlik etmeye bekliyorum." ifadelerini kullandı.