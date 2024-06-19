TFF kasasından Euro 2024'e kaç kişi götürüldü? Ortaya atılan iddialara ilk yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF kasasından Euro 2024'e kaç kişi götürüldü? Ortaya atılan iddialara ilk yanıt

TFF kasasından Euro 2024\'e kaç kişi götürüldü? Ortaya atılan iddialara ilk yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'na Milli Takım kafilesi dışında 613 kişinin davetli olarak götürüldüğüne ilişkin iddialarla hakkında açıklama yaptı. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Milli takımımızın emeğini ve mücadelesini gölgeleme amaçlı dezenformasyonlara itibar edilmemesi gerekliliğini önemle kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

19.06.2024 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için Almanya'ya götürülen görevli ve misafir sayısı hakkında açıklama yaptı.

197 KİŞİ GÖTÜRÜLDÜ

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, şampiyona için Almanya'ya bir uçaktan oluşan toplam 197 görevli ve misafir götürüldüğü duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Almanya'ya 38 TFF Yönetim Kurulu asil-yedek üyesi ve diğer kurul üyesi, 26 görevli personel, 14 kulüp temsilcisi, 23 medya yöneticisi, 20 teknik direktör, antrenör ve milli takım eski futbolcusu olmak üzere toplam 121 misafir ve görevli götürülmüştür. Bunun dışındaki misafirler, önceki milli maçlarda da olduğu gibi sözleşmelerinden kaynaklı hak edişleri olan milli takımlar ve TFF sponsorlarımız Türk Hava Yolları, Nike, Turkcell, Mercedes-Benz, Arçelik, DenizBank, BtcTurk, RAMS, Acıbadem, Damat Tween, Ülker, Trendyol, Prometeon ve sahibinden.com yöneticileri, çalışanları ve misafirlerinden oluşan 76 kişidir. 1 uçaktan oluşan görevli ve misafir sayısı toplam 197'dir. Avrupa Futbol Şampiyonası'na konsantre olduğumuz bu süreçte, milli takımımızın emeğini ve mücadelesini gölgeleme amaçlı dezenformasyonlara itibar edilmemesi gerekliliğini önemle kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Takım, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF kasasından Euro 2024'e kaç kişi götürüldü? Ortaya atılan iddialara ilk yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Ali Niyazi SAVAŞ: 197 az mı 35 4 Yanıtla
  • Okay Örüm: o kadar bile çok. 32 3 Yanıtla
  • Saim Dolanbay: Federasyon başkanı İstifa.İstifa.İstifa. 32 3 Yanıtla
    Gursel kalen: Adamda istifa edecek yürek yok. 10 0
  • rifat ercan Atalay: Babanın parasımı, 197 cik diyor yani.Gidenlerin hepside milyoner dır. 29 1 Yanıtla
  • Mhmt Ayr: Artık futbol severlerin sizin yönetiminize güveni kalmadı. Gidin bir an önce 22 3 Yanıtla
  • Özgür Kiday: Kılığa bi bak ya 21 3 Yanıtla
  • Onat Kılıçoğlu: Sen 3 desen inanırmıyım ? 18 3 Yanıtla
  • Ahmet Yamaç: Bebem, bunu yapacağına her ilden bir kişiyi kur’ayla seçip götürsen daha anlamlı bir hareket olmaz mıydı? Hiç olmazsa halktan aldığınızı halka dağıtmış olurdunuz. 19 2 Yanıtla
  • Musab Özkan: TFF devletden bir yardım veya ödenek almıyor. Aklı başında her insan bunu internetden araştırıp bulabilir. 5 11 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

16:09 Çanakkale Eceabat’ta dünden beri devam eden orman yangını kontrol altında Çanakkale Eceabat'ta dünden beri devam eden orman yangını kontrol altında
15:02 Daha 2 aylık evlilermiş Eşini öldürmekle suçlanan jandarma komutanın ilk sözleri “İntihar etti“ olmuş Daha 2 aylık evlilermiş! Eşini öldürmekle suçlanan jandarma komutanın ilk sözleri "İntihar etti" olmuş
14:53 TFF, 2024-2025 sezonu için Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı TFF, 2024-2025 sezonu için Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı
14:40 Netanyahu’nun oğlundan, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı’nı hedef alan paylaşım Netanyahu'nun oğlundan, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı'nı hedef alan paylaşım
14:01 3 kentte kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor Termometreler 50 dereceyi gösterdi 3 kentte kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor! Termometreler 50 dereceyi gösterdi
16:27 Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler’e demediğini bırakmadı Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı
15:41 TFF kasasından Euro 2024’e kaç kişi götürüldü Ortaya atılan iddialara ilk yanıt TFF kasasından Euro 2024'e kaç kişi götürüldü? Ortaya atılan iddialara ilk yanıt
13:19 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
12:23 Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore’de Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'de! Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak
12:23 AVM’de çocuğa cinsel istismar Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu AVM'de çocuğa cinsel istismar! Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu
12:16 Dondurmacıda “Yan bakma“ kavgası Tek başına olan gence 5 kişi saldırdı Dondurmacıda "Yan bakma" kavgası! Tek başına olan gence 5 kişi saldırdı
12:14 Tüyleriniz diken diken olacak İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler’in golü Tüyleriniz diken diken olacak! İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler'in golü
11:59 Fransız bir futbolsever, Arda Güler’i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti Fransız bir futbolsever, Arda Güler'i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti
11:24 İstanbul’un gözde plajında at paniği Yüzlerce insanın arasına daldılar İstanbul'un gözde plajında at paniği! Yüzlerce insanın arasına daldılar
11:17 17 yıllık ihanet Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli 17 yıllık ihanet! Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 17:17:13. #1.12#
SON DAKİKA: TFF kasasından Euro 2024'e kaç kişi götürüldü? Ortaya atılan iddialara ilk yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement