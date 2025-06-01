Oryantiringde Hedef Birincilik

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, "Bu sene ve önümüzdeki 2026 sezonundan itibaren ilk hedefimiz Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası'nda takım halinde ve ferdi birinci olabilmek. En yakın hedefimiz bu. Bunu başaracağız, kardeşlerimiz bunun için çok mücadele ediyor." dedi.

Bursa'nın Keles ilçesinde düzenlenen milli takım seçmelerinde 16, 18, 20 ve 21 yaş kategorilerinde 91 erkek ve kadın sporcu, milli takım formasını giyebilmek için ter döküyor. Seçmelerde başarılı olan 32 sporcu, uluslararası yarışmalarda milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, AA muhabirine, tüm sporcuların milli takım forması giyebilmek için özveriyle çalıştığını söyledi.

Milli takıma seçilecek sporculara şimdiden başarılar dileyen Güler, "Sporcularımız 2026-2028 dönemlerinde de Avrupa'da ses getirecek sonuçlar alacak duruma gelecek. Federasyon olarak bunlara gayret gösteriyoruz. Kendilerini şimdiden kutluyorum." diye konuştu.

Hedeflerinin, İtalya'da 28 Haziran-4 Temmuz'da düzenlenecek Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası ve 17-20 Temmuz tarihlerinde Çekya'da gerçekleşecek Avrupa Yıldızlar Oryantiring Şampiyonası'nda derece elde etmek olduğunu belirten Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İtalya ve Çekya'da yapılacak yarışmalara 16-18 ve 20 yaş grubunda kategorilerinde 4 kadın ve 4 erkek gidecek. Sadece dünya kupasında farklı olacak. Sayı biraz daha az olacak. Gerek Avrupa şampiyonalarında gerek dünya şampiyonalarında yapılacak bu etkinliklere sporcularımızın, hem fizik hem oryantiring hem de mental olarak da güzel hazırlık kampları geçirme gayreti içerisindeyiz. Arkadaşlarımıza, milli takım antrenörlerimize yapmış oldukları gayretli çalışmaları için teşekkür ediyorum."

"Çocuklarımızı çok güzel ortamda yetiştiriyoruz"

Güler, oryantiring ile sporcuların yön bulma, yön tayin edebilme, ani karar verme gibi yetilerini geliştirdiklerini anlatarak, "Oryantiring sporu, harita ve pusula yardımıyla arazide yön bulma ancak burada sporcu yön bulma kavramını geliştirdiği süre içerisinde de bir taraftan da inisiyatif geliştirebilme, ani kararlar verebilme, yön bulabilme, yönünü tayin edebilme yönünden önemli." ifadesini kullandı.

Bir taraftan da gençleri dijital ve çeşitli bağımlılıklardan kurtarma mücadelesi içinde olduklarının altını çizen Güler, "Sporcularımız bu yeşil, güzel Anadolu topraklarında doğada yaşıyor, doğada koşuyor. Doğanın nasıl korunacağını bizzat içinde yaşayarak öğreniyor ve uyguluyor. Anadolu'nun dört bir yanından gelen güzel insan mozaiğini kucaklaştırıp yıllarca bir arada kardeşçe, barış içerisinde yaşatmanın arzusu içerisinde bu çocuklarımızı çok güzel ortamda yetiştiriyoruz. Bu bizim için önemli." diye konuştu.

Güler, hedeflerinin Avrupa ve dünya şampiyonalarında birincilik elde etmek olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sene ve önümüzdeki 2026 sezonundan itibaren ilk hedefimiz Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası'nda takım halinde ve ferdi birinci olabilmek. En yakın hedefimiz bu. Bunu başaracağız, kardeşlerimiz bunun için çok mücadele ediyor. Daha ilerisinde de 2028, 2030, 2032 sezonlarında da çeşitli Avrupa ve dünya şampiyonalarında hem ferdi hem de takım yarışmalarında ilk 20'ye, ilk 10'a, ilk 5'e çıkarak kürsüde yer almak. Uzun ve orta hedefimiz olarak bunları planlamış durumdayız. İnşallah bunları da sporcularımız bizlere yapılan çalışmalar sonrasında yaşatacak."