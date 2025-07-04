Osayi Samuel yeni takımına 3 yıllık imzayı attı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu Bright Osayi Samuel'in yeni adresi resmen belli oldu.

İNGİLTERE'YE DÖNDÜ

Beşiktaş'la sözleşme imzalaması babasının fazla ücret istemesi nedeniyle son anda iptal olan Osayi Samuel, İngiltere Championship'in yeni ekibi Birmingham City ile anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu, yeni takımında 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe'ye QPR'den transfer olan Osayi, 4 yıl aradan sonra İngiltere'ye geri döndü.

SEZON RAKAMLARI

Nijeryalı futbolcu geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe formasıyla 39 maçta görev alırken 2 asistlik de skor katkısı vermişti.