Osimhen: 5. yıldız için mücadeleye devam!

- Victor Osimhen: "Amacımız 5. yıldız ve her maçta bunu başarmak için mücadele ediyoruz"

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen:

"Burada bulunduğum için çok mutluyum"

"Bütün takım arkadaşlarımla çok iyi bir ilişkim var"

"Morata, takım içerisinde önemli bir figür"

İSTANBUL - Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, bu sezon şampiyon olarak 5. yıldızı takmayı amaçladıklarını ve her maçta bunu başarmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Karşılaşmada hat-trick yapan Victor Osimhen, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray kariyerinde ilk kez hat-trick yaptığı için mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Osimhen, "Kulüp olarak amacımız 5. yıldız ve her maçta bunu başarmak için mücadele ediyoruz. Bunu başaracak çok sayıda oyuncuya sahibiz, birlik içinde mücadele ediyoruz. İlk defa Galatasaray formasıyla hat-trick yaptım. Daha fazlasının da geleceğine inanıyorum. En önemlisi 5. yıldız ve bu yolda ilerliyoruz" dedi.

"Morata, takım içerisinde önemli bir figür"

Kazanılan penaltıyı Morata'nın atmasını istediğini ve bu yüzden topu İspanyol futbolcuya verdiğini belirten Victor Osimhen, "Normalde penaltıyı benim atmam gerekiyor fakat Morata da listedeki futbolculardan bir tanesi. Aynı zamanda takım içerisinde de önemli bir figür. Geldiğinden beri takımdaki bütün futbolculara destek oluyor, deneyimlerini paylaşıyor. Akademi oyuncularıyla da çok vakit geçiriyor. Beraber birbirimize karşı saygı ve sevgi çerçevesinde ilişki sürdürüyoruz. O da golünü atmış oldu. Bundan dolayı çok mutluyum. 5. yıldıza da çok fazla katkısı olacağından eminim" ifadelerini kullandı.

Kulüpteki herkesin çok önemli birer rolü olduğunu vurgulayan Nijeryalı futbolcu, "Başkandan hocamıza, yardımcı hocamıza hepimizin saygı çerçevesinde çalışması gerekiyor. Aynı zamanda aşçımızın da temizlikçimizin de bütün çalışanlarımızın da hangi görevde olursa olsun oyunculara her zaman destek olduğunu unutmamak gerekiyor. Bize destek olmak için yeri geldiği zaman onlarla iletişim kuruyoruz ve bizim yanımızda oluyorlar. Bu gizli kahramanlara da saygımızı göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Burada bulunduğum için çok mutluyum"

Transfer söylentilerine de açıklık getiren 26 yaşındaki oyuncu, "Daha önceden de net bir şekilde söylediğim gibi sezon sonuna kadar bunlarla ilgili herhangi bir şey yok. Sezon sonuna kadar buradayım ve bu takımın oyuncusuyum. Okan hocam ve başkanla sezon sonunda konuşmayı yapacağız. Şu anda bu kulübe çok saygı duyuyorum ve çok seviyorum. Burada bulunduğum için çok mutluyum, ailem de çok mutlu. Şu anda burada oturmuş bir düzenim var. En önemlisi kulübün başarısı, amacına ulaşabilmesi, transfer değil benim için. Galatasaray Türkiye'nin en iyi takımı ve dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Bence doğru yolda ilerliyoruz. Başkanımızın da desteğiyle her şeyi doğru yapmaya çalışıyoruz. Bu yolda ben bazen gollerimle, bazen de asistlerimle takımıma katkı sağlamak istiyorum. Şu anda benim için en önemlisi bu" cümlelerine yer verdi.

"Bütün takım arkadaşlarımla çok iyi bir ilişkim var"

Barış Alper Yılmaz ile saha içerisinde çok iyi anlaştıklarının altını çizen Osimhen, "Bütün takım arkadaşlarımla çok iyi bir ilişkim var. Barış da inanılmaz bir oyuncu. Sürekli kalitesiyle, karakteriyle çok ileri seviye olduğunu gösteriyor. Antrenmanlarda da beraber çalışıyoruz onunla. Neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Saha dışında da iyi bir ilişkimiz var. Bugün de sahada en iyimizdi. Bizim söylediğimiz şekliyle canavardı. Ceza sahasından ceza sahasına bütün alanı kat edebilen bir oyuncu. Hocaların da sevdiği tarzda bir oyuncu. Gördüğüm en iyi Türk oyunculardan da bir tanesi. Yunus da çok iyi oyunculardan ve çok iyi bir takım arkadaşımız. İleride daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum" şeklinde sözlerini noktaladı.

Öte yandan röportajın ardından Victor Osimhen, kendisini görmek için yanına gelen iki çocukla ilgilenerek üzerindeki eşofman üstünü verdi.