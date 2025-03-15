Osimhen: 5. yıldız için mücadeleye devam! - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Osimhen: 5. yıldız için mücadeleye devam!

Galatasaraylı Victor Osimhen, 5. yıldızı hedeflediklerini ve güçlü bir takım dostluğu olduğunu belirtti.

15.03.2025 01:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Victor Osimhen: "Amacımız 5. yıldız ve her maçta bunu başarmak için mücadele ediyoruz"

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen:

"Burada bulunduğum için çok mutluyum"

"Bütün takım arkadaşlarımla çok iyi bir ilişkim var"

"Morata, takım içerisinde önemli bir figür"

İSTANBUL - Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, bu sezon şampiyon olarak 5. yıldızı takmayı amaçladıklarını ve her maçta bunu başarmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Karşılaşmada hat-trick yapan Victor Osimhen, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray kariyerinde ilk kez hat-trick yaptığı için mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Osimhen, "Kulüp olarak amacımız 5. yıldız ve her maçta bunu başarmak için mücadele ediyoruz. Bunu başaracak çok sayıda oyuncuya sahibiz, birlik içinde mücadele ediyoruz. İlk defa Galatasaray formasıyla hat-trick yaptım. Daha fazlasının da geleceğine inanıyorum. En önemlisi 5. yıldız ve bu yolda ilerliyoruz" dedi.

"Morata, takım içerisinde önemli bir figür"

Kazanılan penaltıyı Morata'nın atmasını istediğini ve bu yüzden topu İspanyol futbolcuya verdiğini belirten Victor Osimhen, "Normalde penaltıyı benim atmam gerekiyor fakat Morata da listedeki futbolculardan bir tanesi. Aynı zamanda takım içerisinde de önemli bir figür. Geldiğinden beri takımdaki bütün futbolculara destek oluyor, deneyimlerini paylaşıyor. Akademi oyuncularıyla da çok vakit geçiriyor. Beraber birbirimize karşı saygı ve sevgi çerçevesinde ilişki sürdürüyoruz. O da golünü atmış oldu. Bundan dolayı çok mutluyum. 5. yıldıza da çok fazla katkısı olacağından eminim" ifadelerini kullandı.

Kulüpteki herkesin çok önemli birer rolü olduğunu vurgulayan Nijeryalı futbolcu, "Başkandan hocamıza, yardımcı hocamıza hepimizin saygı çerçevesinde çalışması gerekiyor. Aynı zamanda aşçımızın da temizlikçimizin de bütün çalışanlarımızın da hangi görevde olursa olsun oyunculara her zaman destek olduğunu unutmamak gerekiyor. Bize destek olmak için yeri geldiği zaman onlarla iletişim kuruyoruz ve bizim yanımızda oluyorlar. Bu gizli kahramanlara da saygımızı göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Burada bulunduğum için çok mutluyum"

Transfer söylentilerine de açıklık getiren 26 yaşındaki oyuncu, "Daha önceden de net bir şekilde söylediğim gibi sezon sonuna kadar bunlarla ilgili herhangi bir şey yok. Sezon sonuna kadar buradayım ve bu takımın oyuncusuyum. Okan hocam ve başkanla sezon sonunda konuşmayı yapacağız. Şu anda bu kulübe çok saygı duyuyorum ve çok seviyorum. Burada bulunduğum için çok mutluyum, ailem de çok mutlu. Şu anda burada oturmuş bir düzenim var. En önemlisi kulübün başarısı, amacına ulaşabilmesi, transfer değil benim için. Galatasaray Türkiye'nin en iyi takımı ve dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Bence doğru yolda ilerliyoruz. Başkanımızın da desteğiyle her şeyi doğru yapmaya çalışıyoruz. Bu yolda ben bazen gollerimle, bazen de asistlerimle takımıma katkı sağlamak istiyorum. Şu anda benim için en önemlisi bu" cümlelerine yer verdi.

"Bütün takım arkadaşlarımla çok iyi bir ilişkim var"

Barış Alper Yılmaz ile saha içerisinde çok iyi anlaştıklarının altını çizen Osimhen, "Bütün takım arkadaşlarımla çok iyi bir ilişkim var. Barış da inanılmaz bir oyuncu. Sürekli kalitesiyle, karakteriyle çok ileri seviye olduğunu gösteriyor. Antrenmanlarda da beraber çalışıyoruz onunla. Neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Saha dışında da iyi bir ilişkimiz var. Bugün de sahada en iyimizdi. Bizim söylediğimiz şekliyle canavardı. Ceza sahasından ceza sahasına bütün alanı kat edebilen bir oyuncu. Hocaların da sevdiği tarzda bir oyuncu. Gördüğüm en iyi Türk oyunculardan da bir tanesi. Yunus da çok iyi oyunculardan ve çok iyi bir takım arkadaşımız. İleride daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum" şeklinde sözlerini noktaladı.

Öte yandan röportajın ardından Victor Osimhen, kendisini görmek için yanına gelen iki çocukla ilgilenerek üzerindeki eşofman üstünü verdi.

Kaynak: İHA

Victor Osimhen, Galatasaray, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen: 5. yıldız için mücadeleye devam! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak
Putin’den Trump’a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak Putin'den Trump'a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak
Özel okulda 35 kişi yemekten zehirlendi 9 kişi hastanelik oldu Özel okulda 35 kişi yemekten zehirlendi! 9 kişi hastanelik oldu
Zelenskiy: Rusya, savaşı uzatacak şartlar arıyor Zelenskiy: Rusya, savaşı uzatacak şartlar arıyor
Sezon sonunda Arda Güler için teklif yapacak takım ortaya çıktı Sezon sonunda Arda Güler için teklif yapacak takım ortaya çıktı
Akdeniz’de 4.5 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı
Prof. Dr. Afşin Şahin: Yasa dışı bahis ekonomiye büyük zarar veriyor Prof. Dr. Afşin Şahin: Yasa dışı bahis ekonomiye büyük zarar veriyor
Pozitifbank, Payfix ve Flash TV’ye TMSF kayyum olarak atandı Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'ye TMSF kayyum olarak atandı
Anlaşma sağlandı Cenk Tosun, Fenerbahçe’den ayrılıyor Anlaşma sağlandı! Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor
Konya’daki depremlere ilişkin Naci Görür’den ilk yorum: Tüm bölgeyi etkileyebilir Konya'daki depremlere ilişkin Naci Görür'den ilk yorum: Tüm bölgeyi etkileyebilir
DEAŞ’ın Suriye ve Irak Lideri Abdullah Maki Musleh el-Rıfai Öldürüldü DEAŞ'ın Suriye ve Irak Lideri Abdullah Maki Musleh el-Rıfai Öldürüldü
Macaristan vetoyu kaldırdı, AB’nin Rusya yaptırımları 6 ay daha uzadı Macaristan vetoyu kaldırdı, AB'nin Rusya yaptırımları 6 ay daha uzadı
Kadın gazeteci, sendika üyesi hemcinsinin saldırısına uğradı Kadın gazeteci, sendika üyesi hemcinsinin saldırısına uğradı
Elazığ’da 73 yıllık dava, 5 bin 129 hak sahibinin lehine sonuçlandı Elazığ'da 73 yıllık dava, 5 bin 129 hak sahibinin lehine sonuçlandı

00:23 15 kişinin öldüğü kazayı unutmadılar Sırbistan’da üniversite öğrencileri bir kez daha sokaklarda 15 kişinin öldüğü kazayı unutmadılar! Sırbistan'da üniversite öğrencileri bir kez daha sokaklarda
22:21 Yoldan geçen kadınlara bakıp mide bulandıran hareketler yaptı Yoldan geçen kadınlara bakıp mide bulandıran hareketler yaptı
21:49 Suriye’de YPG ile yapılan anlaşmaya Bakan Fidan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile yapılan anlaşmaya Bakan Fidan'dan ilk yorum
20:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak
19:51 Putin’den Trump’a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak Putin'den Trump'a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak
09:52 Zelenski: Putin, ateşkes teklifini reddetmeye hazırlanıyor Zelenski: Putin, ateşkes teklifini reddetmeye hazırlanıyor
09:46 Şampiyon olan takıma müjde UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi Şampiyon olan takıma müjde! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
09:31 Dolar ve euro tarihi seviyelere ulaştı Dolar ve euro tarihi seviyelere ulaştı
09:07 Araçlara alkolmetre geliyor, Resmi Gazete’de yayımlandı Araçlara alkolmetre geliyor, Resmi Gazete'de yayımlandı
09:04 Fenerbahçe’nin elendiğini gören Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Senin ben ciğerini... Fenerbahçe'nin elendiğini gören Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Senin ben ciğerini...
08:56 Altın fiyatlarını gören gözlerine inanamıyor Altın fiyatlarını gören gözlerine inanamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2025 01:32:33. #7.12#
SON DAKİKA: Osimhen: 5. yıldız için mücadeleye devam! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.