Osimhen için Napoli\'ye teklif yapan Galatasaray\'a büyük şok

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla gol krallığı yarışında zirvede olan Victor Osimhen hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Galatasaray, Victor Osimhen için 65 Milyon euroluk ilk resmi teklifini Napoli'ye iletti. Kulüp başkanı Aurelio De Laurentiisi, bu teklifi düşük bularak reddetti.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, devre arasında Napoli'ye ilk teklifini ileten sarı-kırmızılıların "Osimhen'i satın almaya hazır" olduğu da ifade edildi. Ancak Napoli Başkanı De Laurentiis, oyuncuyu serbest kalma bedelinin daha altına bir bonservisle bırakmak istemiyor. Victor Osimhen'in geleceği adına vereceği kararın oyuncunun transferi hakkında belirleyici olacağı da haberin detaylarında aktarıldı.

31 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 26 gol ve 5 asist katkısı yaptı.