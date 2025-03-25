Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok - Son Dakika
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Spor

Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok

Osimhen için Napoli\'ye teklif yapan Galatasaray\'a büyük şok

Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için Napoli'ye 65 milyon euroluk bir teklif sundu. Ancak Napoli Kulüp Başkanı Aurelio De Laurentiis, teklifi düşük buldu ve reddetti.

25.03.2025 09:15
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Süper Lig'de Galatasaray formasıyla gol krallığı yarışında zirvede olan Victor Osimhen hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Galatasaray, Victor Osimhen için 65 Milyon euroluk ilk resmi teklifini Napoli'ye iletti. Kulüp başkanı Aurelio De Laurentiisi, bu teklifi düşük bularak reddetti.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, devre arasında Napoli'ye ilk teklifini ileten sarı-kırmızılıların "Osimhen'i satın almaya hazır" olduğu da ifade edildi. Ancak Napoli Başkanı De Laurentiis, oyuncuyu serbest kalma bedelinin daha altına bir bonservisle bırakmak istemiyor. Victor Osimhen'in geleceği adına vereceği kararın oyuncunun transferi hakkında belirleyici olacağı da haberin detaylarında aktarıldı.

31 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 26 gol ve 5 asist katkısı yaptı.

Aurelio De Laurentiis, Victor Osimhen, Galatasaray, Napoli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • celal ödemiş:
    6 milyonu verdik zaten 65 milyona 4 milyon ekler 69 milyona alırız. arada fark çok değil, sorun yıllık ücret ile ilgili olacaktır. 9 32 Yanıtla
  • Yenal Kucuk:
    Ne istiyonuz daha gevşekler 6 21 Yanıtla
  • Haktan Çalışkan:
    ulan ne gözü doymaz adamlarsınız 8 17 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    aklı yerinde olan 1 kişi bile inanmaz bu habere 13 1 Yanıtla
  • Murat Gunduz:
    Şu 65 milyonu fakir fukaraya dagitsaniz harika olmaz mi? 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok - Son Dakika
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