Osimhen transferinde Galatasaraylıları sevindiren gelişme - Son Dakika
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Osimhen transferinde Galatasaraylıları sevindiren gelişme

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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı golcü Victor Osimhen'in, kendisini transfer etmek isteyen Manchester United'dan vergiler hariç 9.4 milyon pound maaş talep ettiği öne sürüldü. Maaş bütçesini ayarlayabilmek için yoğun mesai harcayan İngiliz devinin dengesi sağlayamama ihtimalinden dolayı Osimhen transferinden vazgeçmeye yakın olduğu belirtildi.

08.04.2025 19:22
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Galatasaray'ın sezon baiında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, dünya devlerinin gözdesi konumunda. Sarı-kırmızılıların da bonservisini almak istediği Osimhen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İSTEDİĞİ MAAŞ ORTAYA ÇIKTI

Chealsea, PSG, Juventus ve Barcelona gibi talipleri olan 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek isteyen kulüplerin başında Manchester United da geliyor. ESPN'de yer alan habere göre; Victor Osimhen'in İngiliz devinden beklediği maaşın vergiler hariç 9.4 milyon pound olduğu iddia edildi.

İNGİLİZ DEVİ VAZGEÇMEYE DAHA YAKIN

Yine haberde yer alan detaya göre; United'ın aktif olarak maaş bütçesini ayarlayabilmek için yoğun çalışma içinde olduğu yazıldı. Gelişmeler sonrası Manchester United'ın maaş dengesini ayarlayamama ihtimaline karşın Victor Osimhen ve Viktor Gyökeres'ten vazgeçmeye yakın olduğu öne sürüldü. Premier Lig ekibinin listesinde Ipswich'in genç forveti Liam Delap an itibariyle daha öne çıkıyor.

OSIMHEN'İN GALATASARAY RAKAMLARI

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 32 resmi maça çıktı. Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 28 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Osimhen transferinde Galatasaraylıları sevindiren gelişme

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Son Dakika Spor Osimhen transferinde Galatasaraylıları sevindiren gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erdal Altan:
    oshimenin lig bitince turkiyede kalması bir mucize kimse hayal kurmasın 6 1 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    kim bildirdi. işiniz gücünüz saçma sapan haber yapmak haberciliğin içine ettiniz 4 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    Arapların parası çok 5 0 Yanıtla
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