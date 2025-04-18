Osman Çavuşoğlu'na Veda

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı, Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu'nun hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Corendon Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi Sayın Hayri Çavuşoğlu'nun babaları Osman Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Osman Çavuşoğlu'nun cenazesi, 18 Nisan Cuma günü, cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından saat 15.00'te Alanya ilçesi Türkler Beldesi Merkez Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir. Merhum Osman Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet; Çavuşoğlu ailesine, yakınlarına ve Corendon Alanyaspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yayımlanan mesajda ise "Corendon Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu'nun vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Osman Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet; Sayın Hasan Çavuşoğlu'na, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Trendyol Süper Lig kulüpleri de Osman Çavuşoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.