Osmangazi'de satranç coşkusu - Son Dakika
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Osmangazi'de satranç coşkusu

28.02.2022 15:57
Osmangazi'de satranç coşkusu

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği 2022 Okul Sporları Satranç Turnuvası'nda kazananlar belli oldu.

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği 2022 Okul Sporları Satranç Turnuvası'nda kazananlar belli oldu.

Osmangazi Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği ev sahipliğinde Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde düzenlenen 2022 Okul Sporları Satranç Turnuvası'na toplam iki kategoride 350 sporcu katıldı. Pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilen müsabakada kıyasıya mücadeleler yaşanırken, kızlar kategorisinde Bursa Anadolu Kız Lisesi birincilik, Celal Bayar Anadolu Lisesi 2. Takımı ikincilik, Celal Bayar Anadolu Lisesi 1. Takımı üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Bunun yanı sıra gençler kategorisinde ise Bursa Anadolu Lisesi birincilik, Özel Tan Fen Lisesi ikincilik, Tofaş Fen Lisesi üçüncülük başarısı elde etti. Müsabaka sonunda derece elde eden sporculara ödüllerini Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler ile Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban verdi. - BURSA

Osmangazi'de satranç coşkusu
Osmangazi'de satranç coşkusu

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Osmangazi Belediyesi, Satranç Turnuvası, Osmangazi, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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