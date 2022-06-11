Kentte "Evinin Sultanları" ve "Kurumlar Arası Voleybol Turnuvaları" ile voleybola ilginin ivme kazandığını ifade eden Acar, "Voleybol branşına karşı, ayrı ve özel bir ilgi olduğunu görüyoruz. Mevcut hakemlerimizle birlikte aramıza katılacak arkadaşlarımızla gerektiğinde aynı anda daha fazla yerde müsabaka yapabilecek kabiliyete sahip olacağız." dedi.

Kaynak: AA

Sedat Acar, Osmaniye, voleybol, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Osmaniye'de voleybol aday hakemlik kursu açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.