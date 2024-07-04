Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı Paris 2024 Paralimpik Oyunları için Ankara'da Kamp Yapıyor

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Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın hazırlıkları kapsamında Ankara'da kampa girdi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki çalışmalar, 10 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kampta, 2023 Virtus Global Oyunları'nda altın madalya kazanarak Paris 2024 kotası alan Ebru Acer'in yanı sıra Sümeyra Türk ile partner sporcular Esra Acer ve Harun Özbek yer alıyor.