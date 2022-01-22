Üye Girişi
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: 1-1 - Son Dakika

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: 1-1

22.01.2022 15:30
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: 1-1

STAT: Yeni Malatya HAKEMLER: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, İbrahim BozbeyÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Philip (Dk66 Tetteh), Semih, Sadık, Karim, Aabid (Dk.74 Mallan), Mehdi, Azubuike, Mustafa (Dk.88 Kenan Özer), Mounir, Dicko (Dk.66 Adem)BEŞİKTAŞ: Ersin - Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef (Dk.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Philip (Dk66 Tetteh), Semih, Sadık, Karim, Aabid (Dk.74 Mallan), Mehdi, Azubuike, Mustafa (Dk.88 Kenan Özer), Mounir, Dicko (Dk.66 Adem)BEŞİKTAŞ: Ersin - Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef (Dk.44 Atiba), Ghezzal, Pjanic, Teixeira (Dk.66 Güven), Kenan (Dk.66 Emirhan), BatshuayiGOLLER: Dk.61 Alex Teixeira (Beşiktaş), Dk. 84 Adem Büyük (P) (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)SARI KARTLAR: Adem, Karim (Yeni Malatyaspor) Teixeira, Rıdvan (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23'üncü hafta mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. 2'nci dakikada Beşiktaş'ta sol çaprazdan topu alan Josef içeriye orta yapmak istedi ancak savunma topu kornere çeldi.4'üncü dakikada Mounir Chouiar sol kanattan arka direğe doğru ortaladı, orada Mehdi Zeffane gelişine vurmak istedi, ancak istediği vuruşu yapamadı.5'inci dakikada savunma arkasına gönderilen topta Valentin Rosier bekletmeden içeriye ortaladı ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.6'ncı dakikada açılan korner vuruşunda top Kenan'ın önüne düştü. Boşta kalan Kenan, topa vuruş yapamadı. Top kaleci Ertaç'ın kucağında kaldı.9'uncu dakikada Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sağ kanattan içeriye ortaladı, savunma Semih topu uzaklaştırdı.11'inci dakikada savunma arkasına sarkan Rıdvan topu bekletmeden ceza sahasına giren Alex Teixeira'ya çıkardı, Teixeira'nın gelişine vuruşunda topu kaleci Ertaç çıkardı.15'inci dakikada Beşiktaş'ta sol kanattan Rıdvan bir kez daha içeriye doğru girdi yerden Michy Batshuayi'ye göndermek istedi ancak top Ertaç'ta kaldı.16'ncı dakikada sağ kanattan topu alan Rachid Ghezzal, soluna çekip arka direğe doğru ortasını yaptı ancak meşin yuvarlak doğrudan auta gitti.18'inci dakikada Pjanic'in içeriye doğru yaptığı ortayı Necip kale sahasına doğru doldurdu ancak orada kimse topa dokunamadı ve savunma topu uzaklaştırdı.19'uncu dakikada sağ kanattan Valentin Rosier'in ceza sahası içindeki Josef'i düşündü, o bekletmeden Batshuayi'ye attı, Michy Batshuayi'nin vuruşu direk dibinden auta gitti.24'üncü dakikada sağ kanattan topu alan Mustafa Eskihellac sol çaprazdan vuruşunu yaptı top üst direkten geri döndü30'uncu dakikada sağ çaprazdan Rachid Ghezzal pasıyla topu alan Valentin Rosier içeriye doğru çevirdi ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.32'nci dakikada Sağ kanattan Valentin Rosier'in pasıyla çaprazdan topu alan Rachid Ghezzal kaleye vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarıya gitti.51'inci dakikada Beşiktaş'ta sol kanattan topu alan Rıdvan ceza sahası içindeki Kenan'a gönderdi, Kenan vuruşunu yapmak istedi pozisyonunu kaybedince sağ kanattan hareketlenen Valentin Rosier'e bıraktı, Rosier, yerden içeri ortaladı ancak savunmada Philip Gameli Awuku araya girerek topu uzaklaştırdı.59'uncu dakikada sol çaprazda topu alan Atiba yerden pasını ceza sahasındaki Batshuayi'ye verdi, yüzünü kaleye dönen Batshuayi'nin vuruşunda top yandan auta gitti.61'inci dakikada sağ kanattan hızlı kullanılan taç atışı sonrasında topla buluşan Batshuayi, sağ kanattan topu alan Batshuayi içeriye doğru ortaladı, savunmaya çarpan top arkada Alex Teixeira'da kaldı ve onun vuruşunda ağlara gitti: 0-1.74'üncü dakikada Adem'in pasıyla sağ kanattan topu alan Mehdi Zeffane içeriye ortasını yapmak istedi ancak top doğrudan auta gitti.77'nci dakikada Beşiktaş'ta Batshuayi sağ çaprazdan topu içeriye çevirdi, orada Emirhan vuruşunu yaptı ancak top direkten geri oyuna alanına döndü.79'uncu dakikada Beşiktaş'a verilen faul kararına tepki gösteren yedek kulübesinde bulunan Sportif Direktör Damir İbric'e hakem kırmızı kart gösterdi.81'inci dakikada sol kanattan topu alan Karim Hafez pasını ceza sahası içindeki Tetteh'e verdi, Tetteh dönerken yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarıyı dinleyen Zorbay Küçük pozisyonun tekrarını izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Adem'in vuruşunda top kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1.86'ncı dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihellaç içeriye göndermek istedi ancak savunma topu kornere gönderdi.89'uncu dakikada rakip yarı alanının ortalarında kazanılan serbest vuruşta Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yaptı, iyi yükselen Vida kafayı vurdu top üst direkten döndü. Dönen topa Michy Batshuayi vurdu, direk yine gole izin vermedi.9+1'inci dakikada Yeni Malatyaspor'da Tetteh ceza sahası içerisinde kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa iyi vuramadı ve kaleci Ersin çıkıp topu aldı.90+3'üncü dakikada sağ çaprazdan topu alan Karim Hafez sağına çekip vuruşunu yaptı top kalecide kaldı.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı.


- Malatya
YORUMLAR
500

Yeni Malatyaspor, Kenan Özer, Beşiktaş, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: 1-1 - Son Dakika Spor


Denizli'de 40 günlük bebek beşiğinde ölü olarak bulundu Denizli'de 40 günlük bebek beşiğinde ölü olarak bulundu         
17:07
Korkunç kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan adam tırın altında kaldı Korkunç kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan adam tırın altında kaldı         
16:58
İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi         
16:37
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Gazeteci Sedef Kabaş'a ters kelepçe! Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınmıştı Gazeteci Sedef Kabaş'a ters kelepçe! Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınmıştı         
15:21
Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor         
14:26
Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları         
13:37
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı... O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...         
10:41
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06

Son Dakika Haberleri
16:58 Korkunç kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan adam tırın altında kaldı
16:37 Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu
16:36 İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi
16:35 Ucuz atlattılar! Malatya-Beşiktaş maçında büyük tehlike
16:26 AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor
15:55 Doktorlar dizisinin Zenan'ı Melike Güner'in acı kaybı: Annesini kaybetti
15:53 Kanarya'nın zor sınavı! Fenerbahçe'den Sivasspor'a karşı sürpriz ilk 11
15:46 Çaldıkları paralarla eğlence mekanına gidip alkol banyosu yapmışlardı! O gençlerden biri cezaevinde intihar etti
15:28 Kara Kartal 3 puanı kaçırdı! Beşiktaş, Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı
15:19 Bitcoin son 6 ayın en düşük seviyesine indi! Kripto paralarda çöküş devam ediyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 17:18:58. #1.12#
SON DAKİKA: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: 1-1 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement