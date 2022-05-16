Pamukkale Belediyesporlulardan 34 madalya ve 8 kupa - Son Dakika

Pamukkale Belediyesporlu sporcular hafta sonunda 5 farklı branşta şampiyonalarda boy gösterdi. Görme Engelli Atletizm, Dart, Kıck Boks, Bocce ve yağlı pehlivan güreşlerinde mücadele eden sporcular 34 madalya ve 8 kupa aldı.

Pamukkale Belediyesporlu sporcular güzel haberler getirmeye devam ediyor. Hafta sonunda 5 farklı branşta sporcular Pamukkale Belediyespor'u temsil etti. Görme engelli atletizm, dart, kıck boks, bocce ve yağlı pehlivan güreşlerinde mavi-beyazlı sporcular büyük başarılara imza attı. Pamukkale Belediyesporlular, toplamda 34 madalya ve 8 kupa kazandı. Pamukkale Belediyespor'un en yeni branşlarından olan görme engelli atletizmde 13-15 Mayıs tarihlerinde Mersin'in ev sahipliğinde yapılan Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası vardı. Mavi-beyazlı kulübün 9 sporcuyla temsil edildiği şampiyonadan 9 madalya çıktı. B3 Kadınlar Cirit Atmada Ceren Yılman, B2 Genç Kızlar Cirit Atmada Ayşegül Çelik, B1 Minik Erkekler 60 metrede Tahir Uras Ercan ve B3 Yıldızlar fırlatma topunda Aslı Çelik Türkiye birinciliği elde ederek altın madalya kazandı. B3 Yıldızlar 60 metrede Batuhan Gökçe ve B3 Uzun Atlamada Osman Berkan Gökçe Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya elde ederken, B3 Büyükler 400 metrede Emine Uysal, B2 Büyük Erkekler Uzun Atlama Mustafa Türker ve B1 Genç Kızlar 400 metrede Ayşenur İlgün de kategorilerinde e üçüncülük elde etti ve bronz madalya kazandı. Pamukkale Belediyesi Spor kulübü görme engelliler atletizm takımı 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 9 madalya ile şampiyonaya damga vurdu.

Kıck Boksta 2 madalya

Pamukkale Belediyesporlu kıck bokscular hafta sonunda İstanbul'da Uluslararası Türkiye Açık (Turkısh Open) Dünya Kupası'na katılan mavi-beyazlı sporculardan Ahmet Burak Canbeldek, 84 kilogram gençler kıck light kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Dünya Kupası birincisi oldu. 64 kilogramda büyükler kıck light kategorisinde mücadele eden Nazife Güçlü ise üçüncü olmayı başardı.

Darttan 22 madalya 8 kupa kazandı

13-15 Mayıs tarihlerinde Ankara Atatürk Spor ve Sergi Salonu'nda yapılan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 6. Ayak sıralama turları ve ustalar turnuvasında Pamukkale Belediyesporlu sporcular 22 madalya ve 8 de kupa kazandı. 12 sporcuyla sezon boyu Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası'nda mücadele eden mavi-beyazlı kulüp başarılarıyla dikkat çekti. Sıralama turları ve ustalar turnuvası sonucunda Ömer Türkarslan namağlup şekilde Türkiye Şampiyonu olurken, Harun Salih Turgut yıldız erkekler ikincisi, Ceylin Ataş genç kızlar ikincisi, Elif Öz minikler üçüncüsü ve Esma Doğan da yıldız kızlar üçüncüsü olmayı başardı. Pamukkale Belediyespor'un başarılı sporcusu Zehra Gemi, yıldız kızlar, genç kızlar ve kadınlar kategorilerinde çıktığı tüm müsabakaları şampiyon olarak tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı. Zehra Gemi, ayrıca kadınlar Türkiye ikinciliği de elde etti. Başarılı sporcu rakiplerine 240 puan fark atarak 2021-2022 sezonu için yapılacak olan milli müsabakalarda, seçmelere katılmadan direkt olarak yer alabilecek. Ömer Türkarslan yıldız ve minik erkeklerde 2 Türkiye birinciliği elde etti. Ceylin Ataş ise Genç Kızlar kategorisinde 4 Türkiye üçüncülüğü kazanırken, Elif Öz miniklerde Türkiye ikinciliği ve yıldız kızlar Türkiye üçüncülüğünü kazandı. Ayşe Bodur, Harun Salih Turgut ve Esma Doğan Türkiye ikinciliği elde ederken, Furkan Akman ve Pınar Önay kategorilerinde üçüncülükler kazandı. Pamukkale Belediye Spor Kulübü Dart Takımı bu turnuvada 22 madalya ve 8 kupa kazandı. Kategorilerini ilk 3 sıra içinde tamamlayan sporcular kupalarına kavuşurken, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu'nun açıklayacağı statülere veya yapacağı seçmelerle derecedeki sporcular dart milli takımında yer alabilecekler. Pamukkale Belediyesporlu Ömer Türkarslan, Zehra Gemi, Harun Salih Turgut, Esma Doğan ve Ceylin Ataş 11-17 Haziranda İspanya'da yapılacak olan Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda milli formayı giymeye hak kazanmıştı.

Beytullah Sarı birinci oldu

Öte yandan Pamukkale Beldiyesporlu pehlivanlardan Beytullah Sarı, bu sezonun ilk madalyasını kazandı. Hafta sonunda düzenlenen 70'i başpehlivan 1170 güreşçi katıldığı 9. Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde mücadele eden Beytullah Sarı, Tozkoparan boyunda rakipleriyle verdiği mücadeleleri kazanarak şampiyon oldu. Ayrıca aynı zamanda Pamukkale Belediyespor kulübünde bocce branşında spor yaşamını sürdüren Yağmur Kalınbaldır ve Merve Fidan'ın da yer aldığı İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi takımı dördüncü oldu. Ülke genelinden 24 takımın katılımı ile Aydın'da yapılan Bocce Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda müsabakalar sonunda dereceye giren İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi'nin ödülü düzenlenen törenle verildi. - DENİZLİ