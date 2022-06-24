Pamukkaleli kick bokscular milli takımda - Son Dakika
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Pamukkaleli kick bokscular milli takımda

24.06.2022 13:59
Pamukkaleli kick bokscular milli takımda

Pamukkale Belediyespor'da başarılar gelmeye devam ediyor.

Pamukkale Belediyespor'da başarılar gelmeye devam ediyor. Pamukkale Belediyespor Kick Boks Takımı, 20-27 Haziran tarihleri arasında Kocaeli'nde gerçekleşen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında 1 altın 1 gümüş madalya kazandı. Genel puan sıralamasında kendi kategorisinde 1. ve 2. olmayı başaran Pamukkale Belediyesporlu sporcular Milli Takım'a katılmaya hak kazandı.

Pamukkale Belediyespor Kulübü her branşında bir bir başarı basamaklarını tırmanmaya devam ediyor. Pamukkaleli sporcular, gittikleri turnuvalardan ödülsüz dönmüyor. Kick Boks Takımı oyuncuları, yıl içerisinden katıldıkları 3 büyük turnuvada genel puan sıralamalarında ilk iki sırayı paylaşarak, Milli Takıma katıldılar. Kick Bokslu Ahmet Burak Canbeldek ile Nazife Güçlü, Pamukkale Belediyespor'un Milli Takıma giden Kick Bokscuları oldular.

Kick boksta, İtalya'da hem ülkemizi hem Denizli'yi temsil edecek

Pamukkale Belediyesporun Kick Boks branşı sporcusu Ahmet Burak Canbeldek, 2021 yılında genel sıralamada Türkiye Şampiyonu olarak Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na Milli sporcu olarak katılmış ve Avrupa 5.si olarak ülkemize dönmüştü. Canbeldek, bu sezon başında Ordu'da yapılan Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası'nda sakatlanarak maçlardan çekilmek zorunda kalmış, sakatlığının geçmesinin sonrasında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda şampiyon olarak altın madalyayı kazanmayı başarmıştı. Ardından, 20-27 Haziran 2022 tarihleri arasında Kocaeli'nde düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Pamukkale Belediyespor Kulübünü temsil eden sporcu Ahmet Burak Canbeldek Genç Erkek 84 kg Kick Light branşında Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Ahmet Burak Canbeldek, bu sezon yapılan 3 büyük turnuva sonuçlarında genel puan sıralamasında birinci oldu. Canbeldek, İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Milli Takım'da yer alarak, ülkemizi ve Denizli'mizi temsil etmeye hak kazanmış oldu.

Kadın kick bokscu, Milli Takımda

Milli Takım'a katılmaya hak kazanan diğer Pamukkale Belediyesporlu sporcu ise Nazife Güçlü oldu. Nazife Güçlü, bu yıl Ordu'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonasında 2. olarak gümüş madalya kazanmış, İstanbul'da yapılan Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda ise 3. olmuştu. Son olarak, 20-27 Haziran 2022 tarihleri arasında Kocaeli'nde düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Büyük Bayan Kick Light 60 kg da mücadele eden Nazife Güçlü, final müsabakası öncesi yaşadığı sakatlık sebebiyle son maça çıkamamasına rağmen, sakatlık öncesi verdiği başarılı mücadelesi ile Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Nazife Güçlü, bu sezon yapılan 3 büyük turnuva sonucunda genel puan sıralamasında ikinci oldu. Güçlü, ileride yapılacak olan milli maçlardan birisine davet edilerek, ülkemizi temsil edecek. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Kick Boks, Pamukkale, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pamukkaleli kick bokscular milli takımda - Son Dakika

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