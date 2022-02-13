Pamukkaleli sporcular Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Pamukkale Belediye spor'un dart branşında yer alan sporcuları Uşak ve Kocaeli'nde yapılan Türkiye Okullar Arası Dart Grup Şampiyonası'ndan başarıyla ayrıldı. Sporcular Mart ayındaki Türkiye Şampiyonası'na katılma vizesini aldılar.

Pamukkale Belediyespor çatısı altında spor yaşamlarını sürdüren sporcular başarılara imza atmaya devam ediyor. Kulübün dart branşında yer alan genç sporcular öğrenim gördükleri okulları temsil ettikleri Türkiye Okullar Arası Dart Grup Şampiyonası'ndan güzel sonuçlarla ayrıldı. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılını kapsayan yarışmalara Uşak, Kocaeli, Adana, Rize ve Şanlıurfa ev sahipliği yaptı. Pamukkale Belediyesporlu dartçıların yer aldığı Tekkeköy Ortaokulu kız ve erkek takımları Uşak'ta mücadele verdi. Tekkeköy Ortaokulu kız takımında yer alan sporcular yıldız kızlar gruplarında birinci olurken, erkekler ise yıldız erkeklerde ikinciliği elde etti. Yatağan Ortaokulu takımı ise Kocaeli'ndeki müsabakalara katılırken, kategorilerinde Yıldız kızlar grup birincisi olmayı başardı. Pamukkale Belediyespor çatısı altında spor yaşamlarına devam eden sporcular elde ettikleri derecelerle okullarını Türkiye finallerine taşıdı. Tekkeköy Ortaokulu ve Yatağan Ortaokulu takımları Mart ayında Konya'da yapılacak olan Türkiye finallerinde Denizli'yi temsil edecekler. Pamukkale Belediyespor Dart Takımı eğitmenlerinin gözetiminde çalışmalarına devam eden sporcular ülke genelinde 20 takım arasına adını yazdırırken, hedeflerini ise ilk 3 arasına girmek olarak belirledi.

"Her branşta başarıyı istiyoruz"

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, spor konusunda başarılılara imza atılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Kulübümüzde 13 branşta yer alan sporcularımız başarılara imza atıyor. Dart branşında da sporcularımız Uşak ve Kocaeli'nde yapılan grup maçlarında başarılar elde ettiler. Türkiye'de son 20 takım arasına kaldılar. Ben Türkiye Şampiyonası'nda da derece alacaklarına inanıyorum. Biz sporun her branşında başarılı sporcuların yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm sporcularımızı başarılarından dolayı kutlar, katılacakları Türkiye Şampiyonası'nda başarılar dilerim" diye konuştu. - DENİZLİ