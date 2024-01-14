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Panathinaikos, Samet Akaydin'i kiraladı - Son Dakika
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Panathinaikos, Samet Akaydin'i kiraladı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydin, Yunan ekibi Panathinaikos'a sezon sonuna kadar kiralandı. 29 yaşındaki futbolcu, 2023-2024 sezonu sonuna kadar Panathinaikos forması giyecek.

Panathinaikos, Samet Akaydin\'i kiraladı
14.01.2024 - 13:08,
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Yunan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydin'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Samet Akaydin, teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos'a kiralandı. Yeşil-beyazlı kulüp transferi resmi internet sitesinden duyururken, Samet'in kariyeriyle ilgili taraftarlara bilgiler aktarıldı. Geçtiğimiz sezonun ocak ayında Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye imza atan Samet, sarı-lacivertliler ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Milli futbolcu bu sezon Fenerbahçe ile Trendyol Süper Lig'de 6'sı ilk 11 olmak üzere 10 maça çıktı.

29 yaşındaki futbolcu, 2023-2024 sezonu sonuna kadar Panathinaikos forması giyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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